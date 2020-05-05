Карантин не снимают, но ослабляют, сложности Барсы и деньги УЕФА для УАФ. Главные новости за 4 мая

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Украина пока не снимает карантин, но ослабляет его

На заседании Кабинета Министров Украины принято решение о третьем продлении карантина до 22 мая, однако с 11 мая предполагаются ограничения строгих мер. А именно со следующего понедельника можно тренироваться в командных видах спорта для профессиональных команд и на закрытых базах. Хотя много украинских клубов уже давно тренируются.

УАФ думают, куда потратить 4,3 млн евро

УЕФА выделил каждой ассоциации на борьбу с последствиями COVID-19 определенную сумму. Пока УАФ изучает ситуацию, совещается с региональными ассоциациями и анализирует вероятные последствия возобновления чемпионата. От этого и будет зависеть, какие сферы украинского футбола будут больше других нуждаться в финансовой помощи.

Возобновления чемпионата Испании все ближе

На этой неделе клубам Испании будет разрешено начать индивидуальные тренировки. Но сначала игроки и персонал пройдут обязательный тест на коронавирус. Позже, если ситуация не будет ухудшаться, начнутся групповые занятия. Сообщается, что первые матчи после карантина могут пройти в начале июня.

Барселона удивляет своей нестабильностью

Каталонский клуб не может урегулировать вопросы о контакте со многими ключевыми игроками. В частности Тер Штеген ведет сложные переговоры, Луис Суарес, Иван Ракитич, Артуро Видаль, Нельсон Семеду, и даже главная звезда команды – Лионель Месси. Еще ряд не названных игроков пока не согласовали контрактные вопросы с "Барселоной".

Шанс для Хамеса Родригеса

На трансферные планы "сливочных" повлиял кризис, вызванный пандемией коронавируса. Хавбек "Реала" Хамес Родригес может продолжить выступать за мадридский клуб. После возобновления тренировок главный тренер Зинедин Зидан предоставит колумбийцу шанс закрепиться в составе.

Погба для Интера?

Руководство "нерадзурри" рассчитывает, что Поль согласится пойти на снижение зарплаты, чтобы покинуть "Манчестер Юнайтед". Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте настаивает на приобретении полузащитника "Ман Юнайтед" Поля Погба. Также сообщается, что Конте недоволен средней линией своей команды, в частности, игрой Эриксена, Бареллы и Сенси.

Тем временем, МЮ попытается укрепить линию защиты

Оле Гуннар Сульшер хочет приобрести центрбека "РБ Лейпциг" Ибраима Конате. Англичане уже обсуждали вероятность трансфера 20-летнего француза. На "Олд Траффорд" к старту нового сезона хотят укрепить центр своей обороны перспективным игроком, и Конате идеально подходит, так как отвечает всем требованиям.