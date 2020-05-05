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Президент УАФ обсудил смягчение карантина с двумя министрами

Общие новости
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И президентом НОК

Президент УАФ обсудил смягчение карантина с двумя министрами
Новина українською

Андрей Павелко, президент УАФ, встретился с министром здравоохранения Максимом Степановым, а также побеседовал телефоном с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом и президентом Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой.

Речь шла о подготовке ряда смягчений карантина, которые касаются и жизни футбольного сообщества.

Планируется, что команды вскоре смогут восстановить групповые тренировки на базах клубов.

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Совместно с Минздравом, а также с учетом рекомендаций УЕФА, разрабатываем протоколы для возобновления чемпионата и Кубка Украины. Параллельно изучаем опыт других стран, где в зависимости от текущей ситуации с COVID-19, также готовятся продолжить внутренние футбольные соревнования.

Также имел телефонный разговор о последствиях пандемии и вариантов выхода украинского спорта из карантину с Министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом и президентом НОК Украины Сергеем Бубкой.

По словам Павелко, сегодня под руководством министра Гутцайта запланирована видеоконференция по ситуации с COVID-19 с руководителями федераций олимпийских видов спорта.

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В статье: Сергей Бубка Андрей Павелко тренировка НОК Вадим Гутцайт УАФ коронавирус карантин
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
05.05.2020 в 08:35
Надеюсь с понедельника команды начнут работать...!!! Футболу быть !!! )))) всем здоровья !!!
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