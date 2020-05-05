Президент УАФ обсудил смягчение карантина с двумя министрами

Андрей Павелко, президент УАФ, встретился с министром здравоохранения Максимом Степановым, а также побеседовал телефоном с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом и президентом Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой.

Речь шла о подготовке ряда смягчений карантина, которые касаются и жизни футбольного сообщества.

Планируется, что команды вскоре смогут восстановить групповые тренировки на базах клубов.

Совместно с Минздравом, а также с учетом рекомендаций УЕФА, разрабатываем протоколы для возобновления чемпионата и Кубка Украины. Параллельно изучаем опыт других стран, где в зависимости от текущей ситуации с COVID-19, также готовятся продолжить внутренние футбольные соревнования. Также имел телефонный разговор о последствиях пандемии и вариантов выхода украинского спорта из карантину с Министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом и президентом НОК Украины Сергеем Бубкой.

По словам Павелко, сегодня под руководством министра Гутцайта запланирована видеоконференция по ситуации с COVID-19 с руководителями федераций олимпийских видов спорта.