Контракт Месси, тренировки команд в Испании и Украине. Главные новости за 4 мая. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 4 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Тренировки украинских клубов на закрытых базах и индивидуальные занятия клубов Ла Лиги, а также про УАФ, которая пока анализирует, куда потратить деньги от УЕФА. Большие новости про контрактные обязательства "Барселоны" перед футболистами, а также трансферные переходы – судьба Хамеса Родригеса, Поля Погба и таланта "РБ Лейпциг". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.