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Белик раскритиковал правительство Франции за завершение чемпионата и немецкую Бундеслигу

Общие новости
(1 голосов)

"Играть в масках - это не дело!"

Белик раскритиковал правительство Франции за завершение чемпионата и немецкую Бундеслигу
Новина українською

Футбольный эксперт Алексей Белик, в прошлом нападающий "Шахтера" и национальной сборной Украины, отреагировал на завершение Лиги 1 во Франции и введении очень строгого протокола для обновления соревнований в немецкой Бундеслиге.

Белик отмечает, что не может понять настроение правительства Франции и видит риск в позднем возвращении к футболу в этой стране.

Представьте, каждый из нас болел с температурой, не обязательно коронавируса. Ты когда лежишь, смотришь кино, сериалы или футбол. Нужна какая-то положительная динамика, чтобы выбраться!

Неужели это решение требует каких-то затрат? Почему не оставить все в подвешенном состоянии? Вдруг ситуация наладится через несколько недель? Есть же время. Франция - футбольная страна, как можно так рисковать?

С другой стороны Алексей высказался и о строгих требования Бундеслиги.

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Можно, конечно, сделать по три человека в раздевалке или рассадить всех по двум автобусах. Но это не гарантия, они все равно выйдут на поле, а футбол - это контактный вид спорта. Но играть в масках - это не дело.

Спортсмены - это люди, которые ежедневно проверяют здоровье. Кто-то меряет температуру, другие - вес, кто-то кровь сдает. Они под контролем, это люди, которые стоят миллионы. Футболисты должны быть первопроходцами в возвращении к нормальному социуму и контактам между собой.

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В статье: Алексей Белик Бундеслига Лига 1
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
05.05.2020 в 09:51
Уряд Франции рыдает
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