Белик раскритиковал правительство Франции за завершение чемпионата и немецкую Бундеслигу

Футбольный эксперт Алексей Белик, в прошлом нападающий "Шахтера" и национальной сборной Украины, отреагировал на завершение Лиги 1 во Франции и введении очень строгого протокола для обновления соревнований в немецкой Бундеслиге.

Белик отмечает, что не может понять настроение правительства Франции и видит риск в позднем возвращении к футболу в этой стране.

Представьте, каждый из нас болел с температурой, не обязательно коронавируса. Ты когда лежишь, смотришь кино, сериалы или футбол. Нужна какая-то положительная динамика, чтобы выбраться! Неужели это решение требует каких-то затрат? Почему не оставить все в подвешенном состоянии? Вдруг ситуация наладится через несколько недель? Есть же время. Франция - футбольная страна, как можно так рисковать?

С другой стороны Алексей высказался и о строгих требования Бундеслиги.

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