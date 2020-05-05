Белик раскритиковал правительство Франции за завершение чемпионата и немецкую Бундеслигу
"Играть в масках - это не дело!"
Футбольный эксперт Алексей Белик, в прошлом нападающий "Шахтера" и национальной сборной Украины, отреагировал на завершение Лиги 1 во Франции и введении очень строгого протокола для обновления соревнований в немецкой Бундеслиге.
Белик отмечает, что не может понять настроение правительства Франции и видит риск в позднем возвращении к футболу в этой стране.
Представьте, каждый из нас болел с температурой, не обязательно коронавируса. Ты когда лежишь, смотришь кино, сериалы или футбол. Нужна какая-то положительная динамика, чтобы выбраться!
Неужели это решение требует каких-то затрат? Почему не оставить все в подвешенном состоянии? Вдруг ситуация наладится через несколько недель? Есть же время. Франция - футбольная страна, как можно так рисковать?
С другой стороны Алексей высказался и о строгих требования Бундеслиги.
Можно, конечно, сделать по три человека в раздевалке или рассадить всех по двум автобусах. Но это не гарантия, они все равно выйдут на поле, а футбол - это контактный вид спорта. Но играть в масках - это не дело.
Спортсмены - это люди, которые ежедневно проверяют здоровье. Кто-то меряет температуру, другие - вес, кто-то кровь сдает. Они под контролем, это люди, которые стоят миллионы. Футболисты должны быть первопроходцами в возвращении к нормальному социуму и контактам между собой.