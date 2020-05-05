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Рафаилов: Украинский футбол после паузы будет совсем другим. Пострадают все три лиги

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Экономический кризис даст о себе знать

Рафаилов: Украинский футбол после паузы будет совсем другим. Пострадают все три лиги
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Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов высказал свое мнение о последствиях пандемии коронавируса для украинского футбола.

"Этот вирус – это беда, которая свалилась на человечество. Украинский футбол после паузы будет совсем другим. Я не думаю, что качественный и количественный состав нашего футбола будет таким же, как до коронавируса.

Сильно пострадает Вторая лига. Первая лига тоже, а с Нового года и УПЛ. В мире и Украине ожидается падение экономики. А у нас вообще все гипертрофированно получается. Поэтому изменения будут большие", – сказал Рафаилов.

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В статье: Сергей Рафаилов коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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