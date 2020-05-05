"Павелко назвал информацию о целевом выделении денег от УЕФА фейком", - Федерация футбола Киева хочет пояснений

Федерация футбола Киева направила в УЕФА на имя президента Союза Александера Чеферина официальное письмо, в котором просит разъяснений по поводу 4,3 млн евро, выделенных для УАФ.

"Во время недавнего онлайн-совещания с руководителями региональных федераций глава УАФ Андрей Павелко сообщил, что информация о целевом выделении денег от УЕФА на борьбу с последствиями коронавируса неправдивая. Он даже назвал ее фейком.

По его словам, этот транш, который вскоре поступит от УЕФА, является долгом перед УАФ. Такое спорное заявление члена исполкома УЕФА заставило футбольное сообщество Киева обратиться к вам за окончательными разъяснениями.

Просим засвидетельствовать тот факт, что УАФ среди других национальных ассоциаций получит 4,3 млн евро именно на борьбу с последствиями коронавируса. Это важно, чтобы не допустить очередную аферу со стороны УАФ по использованию денег, которые выделяет УЕФА на развитие футбола в Украине", – указано в письме.

Отметим, что обращение подписал глава киевской федерации Игорь Кочетов.

Напомним, что согласно программе HatTrick УЕФА выделил 55 национальным ассоциациям 236,5 миллиона евро (порядка 4,3 млн евро каждой стране) на помощь в борьбе с последствиями COVID-19 в своих странах. При этом каждая национальная ассоциация будет сама определять, как и куда потратить эти деньги.