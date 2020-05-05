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Моралес: Смотреть на Милевского нужно было, когда он был настоящим футболистом

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Чемпионат Беларуси - зло

Моралес: Смотреть на Милевского нужно было, когда он был настоящим футболистом
Новина українською

Известный украинский комментатор Роберто Моралес признался, что в период пандемии коронавируса он пытался смотреть чемпионат Беларуси.

"Честно, немного посмотрел… Нет. Это — зло. Во-первых, неинтересно. На самом деле, можно смотреть любые чемпионаты. Когда весь футбол обвалился, нет желания обязательно посмотреть чемпионат Беларуси. Лучше посмотреть ретро. Чемпионат Никарагуа я тоже не смотрел. Точнее, посмотрел 15 минут — и достаточно.

Понаблюдать за Милевским? Это стоило делать, когда он был настоящим футболистом. А сейчас это медийная персона. Это Миля", — считает Моралес.

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Напомним, что в Европе Беларусь остается единственной страной, где продолжают играть в футбол.

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В статье: Артем Милевский Роберто Моралес Динамо (Брест)
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Источник:
Stargorod Sport

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