Ультрас Шахтера ненадолго выступили в поддержку Стерненко
Позже пост был удален
Ультрас "Шахтера" поддержали почин активных болельщиков "Динамо" и также выступили в поддержку общественного активиста из Одессы Сергея Стерненко.
Обновление: Впрочем, провисел пост в Фейсбуке недолго и через пару часов был удален
"Внимательно следим за общественно-политической жизнью Украины. С удивлением и беспокойством наблюдаем за последними событиями, которые фактически разворачивают политику страны в противоположную сторону по сравнению с курсом, который был отвоеван народом Украины на Евромайдане и в войне с Россией.
Особое внимание уделяем маркерным делам, что касаются граждан Украины, которые системно противостоят пророссийским силам. Одно из таких – дело общественного деятеля из Одессы Сергея Стерненко.
На него совершили аж три покушения. Во время последнего Сергей получил тяжелые ранения, но в ходе самообороны нанес несколько ранений нападавшим. Один из них погиб.
Другое маркерное дело – российского террориста и коллаборанта Романа Лягина. Он один из глав российской оккупации Донецкой и Луганской областей. Дело Лягина разваливается в судах, фактически, саботируется. Есть вероятность, что он не получит наказание, а выйдет на свободу.
Расцениваем дело Стерненко как наступление на украинцев с активной гражданской позицией, а развал дела Лягина – как потакание антиукраинским силам.
Если антиукраинские силы и дальше будут продолжать подобную деятельность, то мы будем вынуждены выйти на протест и решительно действовать для спасения Украины.
Призываем все фанатские движения следить за общественно политическими событиями и этими маркерными делами", – сказано в заявлении.
25-летний Сергей Стерненко был участником Революции Достоинства, возглавлял Евромайдан Одессы, впоследствии областную организацию "Правого сектора". Был борцом против украинофобии, коррупции и незаконных застроек в городе.
В течение 2018 года в феврале, а затем дважды в мае, на Стерненка совершено три покушения, два последних были с использованием оружия.
Во время третьего нападения Сергей в пределах самозащиты нанес смертельное ножевое ранение одному из нападавших. Сам Стерненко в результате столкновения получил сотрясение мозга и тяжелое ножевое ранение руки.
Несмотря на очевидную самозащиту, полиция открыла производство против Стерненка. Весной 2020-го сразу после назначения расследования активизировала новый генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. О ее личной заинтересованности в деле Стерненка заявлял и Виктор Трепак, тогда заместитель генпрокурора.
Вчера, 4 мая, Сергей Стерненко получил повестку в СБУ. Однако день допроса предназначен прошлым временем - 21 апреля.