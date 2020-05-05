Ультрас Шахтера ненадолго выступили в поддержку Стерненко

Ультрас "Шахтера" поддержали почин активных болельщиков "Динамо" и также выступили в поддержку общественного активиста из Одессы Сергея Стерненко.

Обновление: Впрочем, провисел пост в Фейсбуке недолго и через пару часов был удален

"Внимательно следим за общественно-политической жизнью Украины. С удивлением и беспокойством наблюдаем за последними событиями, которые фактически разворачивают политику страны в противоположную сторону по сравнению с курсом, который был отвоеван народом Украины на Евромайдане и в войне с Россией.

Особое внимание уделяем маркерным делам, что касаются граждан Украины, которые системно противостоят пророссийским силам. Одно из таких – дело общественного деятеля из Одессы Сергея Стерненко.

На него совершили аж три покушения. Во время последнего Сергей получил тяжелые ранения, но в ходе самообороны нанес несколько ранений нападавшим. Один из них погиб.

Другое маркерное дело – российского террориста и коллаборанта Романа Лягина. Он один из глав российской оккупации Донецкой и Луганской областей. Дело Лягина разваливается в судах, фактически, саботируется. Есть вероятность, что он не получит наказание, а выйдет на свободу.

Расцениваем дело Стерненко как наступление на украинцев с активной гражданской позицией, а развал дела Лягина – как потакание антиукраинским силам.

Если антиукраинские силы и дальше будут продолжать подобную деятельность, то мы будем вынуждены выйти на протест и решительно действовать для спасения Украины.

Призываем все фанатские движения следить за общественно политическими событиями и этими маркерными делами", – сказано в заявлении.