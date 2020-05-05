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Ультрас Шахтера ненадолго выступили в поддержку Стерненко

Общие новости
(9 голосов)

Позже пост был удален

Ультрас Шахтера ненадолго выступили в поддержку Стерненко
Новина українською

Ультрас "Шахтера" поддержали почин активных болельщиков "Динамо" и также выступили в поддержку общественного активиста из Одессы Сергея Стерненко.

Обновление: Впрочем, провисел пост в Фейсбуке недолго и через пару часов был удален

"Внимательно следим за общественно-политической жизнью Украины. С удивлением и беспокойством наблюдаем за последними событиями, которые фактически разворачивают политику страны в противоположную сторону по сравнению с курсом, который был отвоеван народом Украины на Евромайдане и в войне с Россией.

Особое внимание уделяем маркерным делам, что касаются граждан Украины, которые системно противостоят пророссийским силам. Одно из таких – дело общественного деятеля из Одессы Сергея Стерненко.

На него совершили аж три покушения. Во время последнего Сергей получил тяжелые ранения, но в ходе самообороны нанес несколько ранений нападавшим. Один из них погиб.

Другое маркерное дело – российского террориста и коллаборанта Романа Лягина. Он один из глав российской оккупации Донецкой и Луганской областей. Дело Лягина разваливается в судах, фактически, саботируется. Есть вероятность, что он не получит наказание, а выйдет на свободу.

Расцениваем дело Стерненко как наступление на украинцев с активной гражданской позицией, а развал дела Лягина – как потакание антиукраинским силам.

Если антиукраинские силы и дальше будут продолжать подобную деятельность, то мы будем вынуждены выйти на протест и решительно действовать для спасения Украины.

Призываем все фанатские движения следить за общественно политическими событиями и этими маркерными делами", – сказано в заявлении.

Ультрас Шахтера ненадолго выступили в поддержку Стерненко - изображение 1

25-летний Сергей Стерненко был участником Революции Достоинства, возглавлял Евромайдан Одессы, впоследствии областную организацию "Правого сектора". Был борцом против украинофобии, коррупции и незаконных застроек в городе.

В течение 2018 года в феврале, а затем дважды в мае, на Стерненка совершено три покушения, два последних были с использованием оружия.

Во время третьего нападения Сергей в пределах самозащиты нанес смертельное ножевое ранение одному из нападавших. Сам Стерненко в результате столкновения получил сотрясение мозга и тяжелое ножевое ранение руки.

Несмотря на очевидную самозащиту, полиция открыла производство против Стерненка. Весной 2020-го сразу после назначения расследования активизировала новый генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. О ее личной заинтересованности в деле Стерненка заявлял и Виктор Трепак, тогда заместитель генпрокурора.

Вчера, 4 мая, Сергей Стерненко получил повестку в СБУ. Однако день допроса предназначен прошлым временем - 21 апреля.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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Smersh (Днепродзержинск)
05.05.2020 в 23:38
До чего докатился футбольный сайт. Уже тут начали статьи писать и оправдывать убийц ... П****ц надо валить с этого сайта
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+4
-5
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
06.05.2020 в 00:14
Ватан, а прикольно твои братаны горели, скажи?
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+1
-4
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Serega1111 (Киев)
06.05.2020 в 00:31
Smersh (Днепродзержинск) Ка.цап, ты своим ником оправдываешь не то что убийц, а реально упырей. В первую очередь убивавших и ссылавших в лагеря твоих же соотечественников, участников той войны, из которой вы сейчас делаете культ. Так что вали ты с этого сайта и будь добр - побольше ваших казламордых с собой забери
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+1
0
neutral fan (White Church)
06.05.2020 в 00:41
Smersh Валить тобі із сайта - гарна ідея, а ще краще вали з країни у східному напрямку.
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+1
0
neutral fan (White Church)
06.05.2020 в 00:42
Вали не тільки з сайту, а й з країни,
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0
0


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