УПЛ в двух городах, критика Шахтера, битва за Мартинеса. Главные новости за 5 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 5 мая

Черниговский клуб официально обратился к Премьер-лиге с предложением доиграть матчи первой шестерки чемпионата в Киеве. Как отмечается в документе, в условиях пандемии это будет оптимальным решением, ведь командам не потребуется ездить на дальние расстояния, к тому же в столице есть три поля ("Олимпийский", "Динамо", "Оболонь"), соответствующие стандарту. Предложение поддержали "Шахтер", "Динамо" и "Колос", "Заря" выступили против, тренер "Александрии" Владимир Шаран тоже не согласен с идеей. Во второй шестерке "Карпаты" предложили все матчи сыграть во Львове. Премьер-лига официальных комментариев не давала.

Профессиональная футбольная лига рассматривает вариант завершить чемпионат в сокращенном формате, а именно определить победителей и обладателей путевок в УПЛ в мини-турнире между командами, проходивших аттестацию на повышение в классе. По примеру УПЛ, "Металлист 1925" предложил провести такой турнир в Харькове, где есть три соответствующих стадиона и инфраструктура.

Ранее генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин заявил, что в нынешних условиях стоит подумать об отмене расширение Премьер-лиги до 14 команд, как было запланировано ранее. Его слова крайне негативно восприняли в клубах, претендующих на повышение в классе. От "Миная" выступил Михаил Кополовец, который указал на то, что "Шахтер" устраивает нынешний "карманный" чемпионат. "Оболонь-Бровар" заявила, что УПЛ превращается в бизнес-проект одного клуба. А директор "Руха" указал, что это "как уехать из Ужгорода в Киев и в десяти километрах вернуть назад".

Из-за эпидемии коронавируса УЕФА пришлось перенести проведение чемпионата Европы с 2020-го на 2021-й год. Союз оставил в силе купленные билеты на матчи, которые должны были состояться этим летом. Однако уже сейчас на сайте УЕФА появилась функция возврата - любой, кто не сможет посетить поединки турнира, получит свои деньги обратно.

Глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии Гордон Тейлор сообщил, что английская Премьер-лига обсуждает вариант, при котором после восстановления сезона 2019/2020 матчи турнира будут продолжаться меньше 90 минут. Правда, он не указал, на сколько могут сократить игровое время. АПЛ рассчитывает, что чемпионат возобновится восьмого июня.

"Барселона" продолжает искать пути подписания аргентинского форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса. В частности, по данным итальянских СМИ, каталонцы предлагают 80 млн евро несколькими траншами и трех игроков в придачу - Семеду, Фирпо и Тодибо. Однако в "Интере" не хотят расставаться с форвардом. По мнению руководства клуба, в следующем сезоне под руководством Конте тот способен играть еще лучше. Поэтому миланский клуб продаст аргентинца, если только кто-то заплатит 111 млн, прописанных в его контракте в качестве отступных. Очевидно, что у "Барселоны" таких денег пока нет, а вот ПСЖ может себе позволить. По данным ESPN, французский гранд готов сделать соответствующее предложение.