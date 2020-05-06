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УПЛ в двух городах, критика Шахтера, битва за Мартинеса. Главные новости за 5 мая

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А также сокращение времени в Англии и возврат денег за билеты на Евро

УПЛ в двух городах, критика Шахтера, битва за Мартинеса. Главные новости за 5 мая
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 5 мая

Десна предложила доиграть чемпионат в Киеве

Черниговский клуб официально обратился к Премьер-лиге с предложением доиграть матчи первой шестерки чемпионата в Киеве. Как отмечается в документе, в условиях пандемии это будет оптимальным решением, ведь командам не потребуется ездить на дальние расстояния, к тому же в столице есть три поля ("Олимпийский", "Динамо", "Оболонь"), соответствующие стандарту. Предложение поддержали "Шахтер", "Динамо" и "Колос", "Заря" выступили против, тренер "Александрии" Владимир Шаран тоже не согласен с идеей. Во второй шестерке "Карпаты" предложили все матчи сыграть во Львове. Премьер-лига официальных комментариев не давала.

Металлист 1925 предлагает Харьков, чтобы доиграть Первую лигу

Профессиональная футбольная лига рассматривает вариант завершить чемпионат в сокращенном формате, а именно определить победителей и обладателей путевок в УПЛ в мини-турнире между командами, проходивших аттестацию на повышение в классе. По примеру УПЛ, "Металлист 1925" предложил провести такой турнир в Харькове, где есть три соответствующих стадиона и инфраструктура.

Клубы Первой лиги критикуют Шахтер

Ранее генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин заявил, что в нынешних условиях стоит подумать об отмене расширение Премьер-лиги до 14 команд, как было запланировано ранее. Его слова крайне негативно восприняли в клубах, претендующих на повышение в классе. От "Миная" выступил Михаил Кополовец, который указал на то, что "Шахтер" устраивает нынешний "карманный" чемпионат. "Оболонь-Бровар" заявила, что УПЛ превращается в бизнес-проект одного клуба. А директор "Руха" указал, что это "как уехать из Ужгорода в Киев и в десяти километрах вернуть назад".

УЕФА возвращает деньги за билеты на Евро

Из-за эпидемии коронавируса УЕФА пришлось перенести проведение чемпионата Европы с 2020-го на 2021-й год. Союз оставил в силе купленные билеты на матчи, которые должны были состояться этим летом. Однако уже сейчас на сайте УЕФА появилась функция возврата - любой, кто не сможет посетить поединки турнира, получит свои деньги обратно.

В Англии думают над тем, как уменьшить нагрузку на игроков

Глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии Гордон Тейлор сообщил, что английская Премьер-лига обсуждает вариант, при котором после восстановления сезона 2019/2020 матчи турнира будут продолжаться меньше 90 минут. Правда, он не указал, на сколько могут сократить игровое время. АПЛ рассчитывает, что чемпионат возобновится восьмого июня.

О страстях вокруг Мартинеса

"Барселона" продолжает искать пути подписания аргентинского форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса. В частности, по данным итальянских СМИ, каталонцы предлагают 80 млн евро несколькими траншами и трех игроков в придачу - Семеду, Фирпо и Тодибо. Однако в "Интере" не хотят расставаться с форвардом. По мнению руководства клуба, в следующем сезоне под руководством Конте тот способен играть еще лучше. Поэтому миланский клуб продаст аргентинца, если только кто-то заплатит 111 млн, прописанных в его контракте в качестве отступных. Очевидно, что у "Барселоны" таких денег пока нет, а вот ПСЖ может себе позволить. По данным ESPN, французский гранд готов сделать соответствующее предложение.

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cavo44
06.05.2020 в 11:07
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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