Предложение Десны, УЕФА и деньги за билеты, инновации в АПЛ. Главные новости за 5 мая. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 5 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
"Десна" официально обратилась к УПЛ с предложением доиграть матчи первой шестерки в Киеве, а генеральный директор "Шахтера" слушает критику в свой адрес от представителей Первой Лиги, но это не все новости футбола. УЕФА разрешила вернуть деньги за билеты на матчи чемпионата Европы, а в АПЛ могут играть меньше 90 минут после возобновления сезона. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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cavo44
06.05.2020 в 11:04
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