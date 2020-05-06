Предложение Десны, УЕФА и деньги за билеты, инновации в АПЛ. Главные новости за 5 мая. Аудио

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"Десна" официально обратилась к УПЛ с предложением доиграть матчи первой шестерки в Киеве, а генеральный директор "Шахтера" слушает критику в свой адрес от представителей Первой Лиги, но это не все новости футбола. УЕФА разрешила вернуть деньги за билеты на матчи чемпионата Европы, а в АПЛ могут играть меньше 90 минут после возобновления сезона. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.