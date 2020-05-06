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Предложение Десны, УЕФА и деньги за билеты, инновации в АПЛ. Главные новости за 5 мая. Аудио

Общие новости
(1 голосов)

Информируем о происходящем в мире футбола

Предложение Десны, УЕФА и деньги за билеты, инновации в АПЛ. Главные новости за 5 мая. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 5 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеУПЛ в двух городах, критика Шахтера, битва за Мартинеса. Главные новости за 5 мая

"Десна" официально обратилась к УПЛ с предложением доиграть матчи первой шестерки в Киеве, а генеральный директор "Шахтера" слушает критику в свой адрес от представителей Первой Лиги, но это не все новости футбола. УЕФА разрешила вернуть деньги за билеты на матчи чемпионата Европы, а в АПЛ могут играть меньше 90 минут после возобновления сезона. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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cavo44
06.05.2020 в 11:04
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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