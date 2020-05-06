Самборские уроки ЦСКА и халтура Спартака. Как московские гранды в Украине деньги зарабатывали

В истории советского футбола было не только много интересного, но и неизвестного. И даже секретного - того, что оставалось за кулисами или вообще имело гриф "Совершенно секретно".

В 1990 году, когда на просторах СССР только и слышно было как про перестройку, гласность, плюрализм мнений и демократию, еще два модных на то время понятия - кооперативное движение и хозрасчет уже нашли воплощение в футболе. Первым хозрасчетным клубом на бескрайних союзных просторах стал днепропетровский "Днепр", пример которого вскоре унаследовали запорожский "Металлург", луцкая "Волынь" и еще несколько украинских представителей. Однако в то время, когда наши клубы думали, как наиболее эффективно перейти на самоокупаемость и зарабатывать копеечку благодаря разнообразным "ноу-хау", в российской столице стали активно внедрять свои методы.

ПО ПРИМЕРУ "ЛАСКОВОГО МАЯ"

Три московских клуба - "Спартак", "Динамо" и ЦСКА ничего другого не придумали, как "зашибать деньгу" на футбольных полях других городов и республик. Как когда-то осуществляли набеги на Киевскую Русь войска хана Батыя, так и футболисты из Москвы приезжали на денежные гастроли в Украину. Похоже, кое-кто из них даже решил перенять опыт популярной в то время группы "Ласковый Май", которая гастролировала по Союзу сразу несколькими составами. Впрочем, стоит ли удивляться: на какие только ухищрения не пойдешь и чего только не сделаешь, чтобы утолить свои финансовые аппетиты! И это при том, что московские футболисты уже в те времена относились к далеко не бедным персонам. Наоборот - спартаковцы, динамовцы и армейцы считались привилегированными лицами, у которых зарплата, премиальные и всевозможные ведомственные начисления (например, у динамовцев и армейцев) составляли от 400 до 1000 рублей ежемесячно!

КОММЕРЧЕСКАЯ "ХАЛТУРА" КРАСНО-БЕЛЫХ

Далеко не все болельщики из числа тех, кто помнит матчи чемпионата СССР, были в курсе того, что многие команды высшей лиги пытались заработать деньжат вне рамок этого турнира. Причем, некоторые из них делали это активно. Точнее, весьма активно. Московский "Спартак", отношение к которому в Украине по понятным причинам было весьма неоднозначным, в своих клубных кругах даже придумал определение - "Спартак-К", где буква "к" означала "коммерческий". Обычно в его состав входили как игроки дубля, так и те, кто не всегда попадал в "основу". Эта команда отправлялась в свои турне с одной лишь целью - заработать деньжат, да побольше. Правда, по понятным причинам на афишах название "Спартак" было без буквы "к". Бывало, что за один месяц этот состав красно-белых проводил до десяти товарищеских матчей. Некоторые москвичи совсем не чурались такого присущего слесарям-сантехникам и электрикам определения, как "халтура".

Весной 1990-го года с целью уменьшить казну украинских клубов второй лиги и одного из райцентров суррогатный "Спартак" приезжал в Украину целых три раза! Во время первого, мартовского визита, каждый болельщик Николаева, Кировограда и Кривого Рога был убежден, что именно его город гости из Москвы выбрали для того, чтобы посоревноваться в мастерстве на футбольном поле.

ТУРНЕ "С ИНТЕРЕСОМ" НА ЗАВИСТЬ ЗВЕЗДАМ НХЛ

Однако о том, что "спартачи" совершают турне, как говорят в Одессе, со "своим личным интересом", мало кто знал. Многие наивно надеялись увидеть зрелищную и бескомпромиссную игру, которая станет настоящим украшением футбола. Но коммерция - это коммерцией: сыграть три матча за три дня (!) и снова махнуть в Москву в ожидании новых "халтур" - вот что было целью московских гастролеров. Их даже не интересовал результат! Надо же такому случиться: всем нашим представителям второй лиги они уступили с одинаковым счетом 0:1 - николаевскому "Судостроителю" (25 марта), кировоградской "Звезде" (26 марта) и криворожскому "Кривбассу" (27 марта). У каждого матча был один и тот же сценарий: первый тайм завершался с "сухим" ничейным счетом, а единственный гол забивался в последние 20-25 минут второго! В этой ситуации жаль простых болельщиков, которые наивно полагали, что никаких поддавков не было. Гастролерам же было плевать на результат - главное, что деньги в кармане!

Поговаривают, что за один такой матч футбольные последователи "Ласкового Мая" получали от 2 000 - 3 000 рублей минимум до 10 000!

Нападающий "Судостроителя" Сергей Морозов, в поединке со "Спартаком" ставший автором единственного гола, не забыл о приезде красно-белых в Николаев.

- За тридцать лет эпизод с пенальти, который я реализовал в том матче, из памяти не стерся. Хорошо помню, что забивал в противоположные от табло ворота. "Спартак" в упомянутой встрече был не такой, чтобы оказаться способным играть хорошо, - высказывает свою версию Морозов. - Его футболисты не придерживались спортивного режима, поэтому они и проиграли и нам, и другим соперникам по тому турне. Водка и разгул не приведут к победе, а только к поражению. Таково мое мнение.

Иван Балан, который был главным тренером "Судостроителя", всех подробностей визита московских "гастарбайтеров" до Николаева за три десятка лет, что прошли с того времени, не запомнил. Однако плотный график выступлений "Спартака" в трех соседних областях его поразил.

- Здесь даже канадским профессионалам из НХЛ делать нечего! - в шутку провел параллель Иван Дмитриевич. - Те выходят на лед через день, а спартаковцы играли каждый день!

"ШИБАЕВ - ШИБАЕТ, А ЧУДИН - ЧУДИТ"

В футбольных кругах относительно коммерческого "Спартака" тогда даже шутили, обыгрывая фамилии футболистов. Мол, "зашибать деньгу" и "срубить "капусту" было легко, ведь в составе были Шибаев и Капустин. Денег после турне по трем городам было "пруд пруди", потому что в воротах играл Прудников. А "почудить", проиграв всем по 0:1, у "спартачей" хорошо получалось, так как в их составе выступал Чудин.

Следующий вояж в Украину коммерческий "Спартак" осуществил в апреле того же 1990-го года. Во время второго приезда красно-белые намеревались уменьшить казну живописного городка Залещики, что на Тернопольщине. 7 апреля в товарищеской игре с местным "Днестром", который выступал на любительском уровне, москвичи не проиграли - при счете 1:1 игрок залещицкой команды Анатолий Назаренко отметился автоголом. Впрочем, для футболистов и болельщиков райцентра проигрыш с минимальным счетом был большим счастьем. Ведь сыграть с чемпионом СССР, который приехал к тебе в гости, да еще и забить в его ворота - об этом можно было только мечтать! Сдержанной радость была лишь у нескольких человек из Залещиков - тех, кто платил за этот приезд гастролерам наличными... Да и не только ими - говорят, и сельскохозяйственный набор под названием "мясцо, сальцо и яйцо" в Москву тоже отправился.

Через две недели залещицкие запасы продовольствия, небось, закончились и "Спартак" снова прибыл в Западную Украину. На этот раз - в Луцк, который за полгода ранее стал победителем 6-й зоны второй лиги чемпионата СССР и боролся в переходных матчах за право играть в первой лиге. В товарищеской встрече с "Волынью", которая состоялась 23 апреля на стадионе "Авангард", "спартачи" тоже не особенно заботились относительно результата, уступив уже с разницей в два мяча - 1:3.

- На тот матч собралось немало болельщиков - тысяч 7-8, - вспоминает тогдашний главный тренер "Волыни" Виталий Кварцяный. - Несмотря на то, что у "Спартака" играл не основной состав, а те, кто был в "основе" раньше, игра для нас была непростой. Фирменный "спартаковский" стиль чувствовался - классические "стеночки" в исполнении москвичей хорошо помню. Хотя после финального свистка от одного из своих коллег я узнал, что спартаковцы позволили "Волыни" забить больше голов. Мол, чтобы не обижать хозяев. Этот факт меня очень огорчил и я даже не пошел на организованный для гостей банкет. Направился домой. А в отношении денежных расчетов со спартаковцами, то об этом не знаю. Я лишь давал согласие относительно товарищеского матча и занимался исключительно подготовкой команды. "Кошельковыми" вопросами ведал наш начальник команды Анатолий Барабасевич, который скончался в начале этого года, Царствие ему небесное. Он знал, что дать, что взять, что поделить.

АЛЬТМАН НЕ УДАРИЛ В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ

А днем ранее в другом западноукраинском городе - Черновцах "зашибала деньгу" другая московская команда - "Динамо". Туда она приехала с целью заработать благодаря товарищеской встрече с местной "Буковиной", которая выступала тогда во второй лиге чемпионата СССР и претендовала на повышение в ранге (по итогам сезона-1990 ей это удалось - Прим. В.К.). В тот уик-энд динамовцы были свободны от матча чемпионата, так как их соперник по календарю игр высшей лиги - вильнюсский "Жальгирис" несколькими турами ранее снялся с соревнований по политическим соображениям. Литва тогда первой решила выйти из состава СССР. Поэтому чтобы совместить полезное с приятным - получить игровую практику и определенную сумму денег, руководимое Анатолием Бышовцем "Динамо" и сыграло с возглавляемой Ефимом Школьниковым командой. Тот матч тоже не разочаровал зрителей - была зафиксирована результативная ничья, 2:2.

После того, как в разгар сезона Бышовец решил попробовать свой тренерский талант в Южной Корее, его обязанности перешли к ассистенту Семену Альтману. Под его руководством московские динамовцы провели не один товарищеский поединок, в том числе и в Украине. По завершении сезона-1990 "Динамо" посетило Николаев, где в отличие от "спартачей" не играло в поддавки с "Судостроителем". В городе корабелов, которое находится по соседству с его "домашним" городом - Одессой, Альтман априори не мог ударить лицом в грязь. В матче, который состоялся 5 ноября, его подопечные выиграли 5:1, начав думать об очередном коммерческом путешествии - в Италию.

От активности "Спартака-К", который в марте и апреле 1990-го облюбовал украинские города, решил не отставать и московский ЦСКА. Совмещая выступления на всесоюзной арене с российской "халтурой", которая выпадала не так часто, как хотелось бы, на стыке мая и июня армейцы совершили турне по Украине. Используя паузу в чемпионате, связанную с участием сборной СССР на первенстве мира в Италии, футболисты ЦСКА неустанно гастролировали западноукраинскими городами. Трудно сказать, что именно повлияло на выбор маршрута, но пунктами их гастрольного вояжа стали Тернополь, Черновцы и Хмельницкий.

ФУТБОЛЬНЫЙ БОМОНД ДЛЯ САДЫРИНА

Сыграв 16 мая товарищеский матч в российском Пскове с "Машиностроителем", а 28 мая встретившись в Оренбурге с местной "Стрелой", уже 30-го армейцев ждала встреча с тернопольской "Нивой". 31 мая - с черновицкой "Буковиной", а 1 июня - с хмельницким "Подольем". Интересно, что в этот же день, 1 июня, на ЦСКА также ждал официальный поединок в рамках Кубка Федерации футбола СССР с душанбинским "Памиром", который состоялся в Москве и завершился вничью, 1:1. И как тут не вспомнить про "Ласковый Май"?!

Сравнивая составы, сразу же бросается в глаза одна особенность: против "Памира" тренерский штаб москвичей выставил смешанный состав, а вот против "Подолья" играл основной! Тот, который на следующий год выиграет звание чемпиона и обладателя Кубка СССР. А если учесть, что вместе с ЦСКА в турне в Украину приехал и главный тренер Павел Садырин, то это лишь подтверждает тот факт, что возможность заработать "гастрольных" деньжат стояла по значимости выше, чем игра с "Памиром" в рамках Кубка Федерации футбола.

Кстати, о Садырине. Похоже, что выбор в пользу трех западноукраинских городов он сделал не случайно. Дело в том, что в 1988 году этот известный специалист работал в Украине, возглавляя херсонский "Кристалл". Понятно, что за это время тренер тесно познакомился с нашим футбольным бомондом - он не только успел обрасти связями с коллегами и функционерами различного уровня, но и изучить возможности того или иного коллектива.

Предположение корреспондента UA-Футбол по выбору Павла Садырина полностью подтвердил уроженец Мариуполя, известный журналист Вадим Федотов. А еще добавил, что одним из ассистентов у опытного тренера был Степан Крысевич из Западной Украины, который тоже имел неплохие связи в украинском футболе. Он, кстати, работал потом с Садыриным в "Зените" в роли начальника команды.

ЗАПАДНОУКРАИНСКИЕ ГАСТРОЛИ МОСКОВСКИХ АРМЕЙЦЕВ

В первом из "гастрольных" поединков армейцы встречались в Тернополе с довольно сильной "Нивой", которая занимала на тот момент пятую строчку в турнирной таблице Западной зоны второй лиги. ЦСКА уже к середине первого тайма успел забить два мяча, воспользовавшись наличием в составе хозяев нескольких дублеров. После того, как их заменили, игра выровнялась и "Нива" еще до перерыва счет сократила. Во втором тайме соперники обменялись голами, и в итоге встреча завершилась победой подопечных Садырина - 3:2.

- Хорошо помню ту игру. ЦСКА совершал турне, во время которого заехал в Тернополь, - вспоминает легендарный гвардеец "Нивы" Игорь Бискуп. - Тогда на домашние матчи нашей команды ходило немало народа, и матч с армейцами не стал исключением. В нем в заключительной части первого тайма мне удалось сделать голевую передачу на Михаила Куриляка, однако мы тогда все же проиграли. Понятное дело, что в Тернополь высшие по рангу команды на товарищеские матчи не ехали бесплатно - для них находили деньги и платили за игру. Клуб решал такие вопросы вместе с государственной властью, не без участия которой "Ниве" давали под реализацию зерно, спирт, сахар и тому подобное. Какие расценки были в те годы для футбольных "гастролеров", уже не помню. Но такое практиковалось.

На второй день ЦСКА уже гостил в Черновцах, где встретился с "Буковиной". Команда Ефима Школьникова тогда шла четвертой в той же Западной зоне, имея в своем составе немало квалифицированных исполнителей. Однако "гастролеры" из Москвы и в этот раз удовлетворенно потирали ладони после игры - кроме оговоренного гонорара от организаторов матча была еще и победа 3:0.

Новые сутки московские армейцы встретили уже в Хмельницком, где вечером их ждал поединок с "Подольем". Несмотря на товарищеский статус, на трибунах стадиона собралось 3 000 зрителей, которые с интересом наблюдали за игрой. Хмельницкие болельщики в тот вечер получили неожиданный сюрприз: в составе "Подолья" вышел на поле... игрок киевского "Динамо"! Им был Сергей Ковалец, который всего семью месяцами назад перебрался в возглавляемую Валерием Лобановским команду именно из Хмельницкого.

- Во время паузы в чемпионате, вызванной проведением мирового первенства в Италии, я приехал к родителям в Красилов, - вспоминает в разговоре с корреспондентом UA-Футбол Сергей Ковалец. - Главный тренер "Подолья" Иштван Секеч мне и говорит: "Мы должны провести товарищеский матч с ЦСКА. Можешь за нас сыграть?". Я согласился, сделав это инкогнито. Если бы в "Динамо" об этом узнали, то думаю, у меня могли бы возникнуть проблемы (улыбается). Особенно если учесть тот факт, что как раз тогда, в 1990-м, "Динамо" боролось с ЦСКА за чемпионство. Впрочем, тогда таких контрактов, как сейчас, еще не было.

ТАЙНАЯ МИССИЯ СЕРГЕЯ КОВАЛЬЦА

- Чем запомнился вам тот товарищеский матч в Хмельницком?

- Мы сыграли с ЦСКА вничью, 0:0, - продолжает Ковалец. - Хороший был матч, да и соперник хороший! Помню, я в той игре действовал жестко, и пересекшись в единоборстве с армейцем Игорем Корнеевым в середине поля, услышал от него такие слова: мол, что ты тут бьешься - нам нужно выиграть, ведь мы здесь деньги зарабатываем! А еще помню, что после первого тайма я хотел замениться, однако учитывая большое количество зрителей на трибунах, Иштван Йожефович сказал: "Сергей, ты же отсюда ушел в "Динамо". Болельщики не поймут, если ты заменишься". Поэтому пришлось остаться, уступив место на поле партнеру лишь незадолго до финального свистка.

По словам Сергея Ковальца, в те времена немало команд ездили по городам, где играли с соперниками рангом или несколькими рангами ниже.

- Футболистам выплачивали деньги за выставочный статус матча, да еще и за победы они премиальные получали, - объясняет он. - Кто именно платил ЦСКА в том поединке - точно не знаю. Скорее всего, руководители города. Возможно, что-то платил и хмельницкий клуб. Кстати, когда я еще играл за "Подолье", то мы тоже иногда ездили по селам Хмельницкой области, где на наши матчи собиралось много болельщиков. Тогда деревни были миллионерами, и за хорошую игру при полных стадионах мы имели возможность заработать продукты или "пару копеек". Это практиковалось везде - не только у нас в стране, но и за границей. Когда я выступал в "Твенте", мы точно так же колесили по городкам и поселкам Голландии. Для их жителей и болельщиков это был настоящий праздник!

КАК САМБОР БУДУЩЕМУ ЧЕМПИОНУ СССР ПРОТИВОСТОЯЛ

Когда чемпионат мира в Италии был в разгаре, а в составе сборной СССР находились армейцы Сергей Фокин и Дмитрий Галямин, ЦСКА снова проводил время в Западной Украине. На этот раз подопечные Павла Садырина находились на курорте Тысовец, что в Сколевском районе Львовщины. В нем московская команда проводила тренировочный сбор, во время которого, разумеется, у нее была потребность в игровой практике.

Как сообщил корреспонденту UA-Футбол один из историков украинского футбола Тарас Пунькив, во время сбора ЦСКА имел возможность сыграть несколько товарищеских матчей. В частности, с одним из любительских коллективов области - самборским "Спартаком". Инициатором проведения товарищеской встречи стал наставник самборчан Михаил Ильчинский, который договорился об этом с Садыриным после завершения поединка армейцев в Дрогобыче с "Галичиной", где они победили со счетом 3:1. Этот матч имел как коммерческий характер (по информации из достоверных источников, ЦСКА получил гонорар в 9 000 рублей), так и был сыгран с целью получения армейцами игровой практики.

Впрочем, как бы там не было, а факт остается фактом: местные болельщики, которые наблюдали за ходом игры не только с переполненных трибун стадиона, но и с деревьев и крыши расположенной рядом детской поликлиники, стали свидетелями интересной игры. Самборские футболисты оказывали яростное сопротивление одному из лидеров советского футбола, который в следующем году сделал "дубль" - выиграл чемпионское звание и стал обладателем Кубка СССР. ЦСКА стоило немалых усилий, чтобы одолеть скромную провинциальную команду из прикарпатского райцентра.

Забить единственный в матче мяч соперник из Москвы сумел лишь на 88-й минуте (!) благодаря точному удару Владимира Татарчука. Кстати, воспитанника западноукраинского футбола (он сначала занимался в футбольной школе родного Владимира-Волынского, а затем в Львовском спортинтернате). Несмотря на гол в ворота "Спартака", растроганные самборчане не могли не отдать должное земляку, понеся его с поля на руках. В тот вечер в Самборе творилось что-то невероятное! Впечатленные визитом команды такого уровня местные жители "взяли в плен" все бары и ресторан, отмечая такое событие чуть ли не всю ночь. Понятно, что довольными были и армейцы, которым после игры накрыли "поляну" в гарнизонной столовой.

РАЙЦЕНТРОВСКИЙ УРОК ФУТБОЛА ДЛЯ БУДУЩЕГО БАРСЕЛОНЦА

По словам Пунькива, в ходе того матча был один интересный эпизод. Самборчанин Роман Левинский несколько раз мастерски "сделал" (то бишь обыграл) будущего игрока испанской "Барселоны" Игоря Корнеева, который в ответ его ударил. Потом Павел Садырин отчитал обидчика: "Ты что творишь ?! Он ведь тебя учит играть в футбол! ".

После завершения матча главный тренер москвичей спросил у Михаила Ильчинского, где и сколько времени он собирал свою команду для игры с ЦСКА. Когда тот ответил, что в составе его "Спартака" играют все самборчане (среди них было всего двое неместных - Михаил Гладьо и Владимир Лаба, однако они играли в Самборе по 7-8 лет!), Садырин был очень удивлен. Напоследок он сказал, что если бы у него была такая команда в Херсоне в 1988-м, как сейчас в Самборе, то он был бы вечным чемпионом Украины во второй лиге!

В память о том матче по его завершении фотокорреспондент Игорь Тиличко сделал несколько снимков. Много лет спустя одна из фотографий была опубликована в книге Евгения Попова "Самбор, гол!", напомнив об интересных историях давно минувших дней.