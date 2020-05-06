Marca проводит опрос на лучший стадион мира. Донбасс Арена в списке претендентов

Известное испанское спортивное издание Marca решило провести опрос болельщиков, чтобы выяснить, какой же стадион лучший в мире.

Всего издание отобрало для голосования 40 стадионов, среди которых нашлось место и "Донбасс Арене".

На данный момент в голосовании лидирует Международный стадион Каира, на котором выступает египетский "Аль-Ахли". Принять участие в голосовании может каждый желающий, перейдя по ссылке.