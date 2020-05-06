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Marca проводит опрос на лучший стадион мира. Донбасс Арена в списке претендентов

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(1 голосов)

Проголосовать может каждый желающий

Marca проводит опрос на лучший стадион мира. Донбасс Арена в списке претендентов
Новина українською

Известное испанское спортивное издание Marca решило провести опрос болельщиков, чтобы выяснить, какой же стадион лучший в мире.

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Всего издание отобрало для голосования 40 стадионов, среди которых нашлось место и "Донбасс Арене".

На данный момент в голосовании лидирует Международный стадион Каира, на котором выступает египетский "Аль-Ахли". Принять участие в голосовании может каждый желающий, перейдя по ссылке.

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В статье: Донбасс Арена
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Комментарии (2)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
06.05.2020 в 21:37
Тепер це Донбас-клоака
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scorpius (Ck)
06.05.2020 в 21:57
К сожалению да. Но до войны это был один из лучших стадио в Европе и лучший в Украине. Кто был, тот знает.
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