Marca проводит опрос на лучший стадион мира. Донбасс Арена в списке претендентов
Проголосовать может каждый желающий
Известное испанское спортивное издание Marca решило провести опрос болельщиков, чтобы выяснить, какой же стадион лучший в мире.
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Всего издание отобрало для голосования 40 стадионов, среди которых нашлось место и "Донбасс Арене".
На данный момент в голосовании лидирует Международный стадион Каира, на котором выступает египетский "Аль-Ахли". Принять участие в голосовании может каждый желающий, перейдя по ссылке.
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Комментарии (2)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
06.05.2020 в 21:37
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scorpius (Ck)
06.05.2020 в 21:57
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