Возвращение Бундеслиги, протокол безопасности УПЛ, тренер Черноморца. Главные новости за 6 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 6 мая

Правительство Германии одобрило восстановление футбольного сезона уже с середины мая. По данным СМИ, сегодня Федерация футбол объявит, что первый матч будет сыгран уже 15 мая. Конечно, поединки будут проходить при пустых трибунах. После 25-ти сыгранных туров лидирует "Бавария", "Боруссия" отстает на четыре очка.

УПЛ вместе в УАФ и Министерством здравоохранения разрабатывают план мероприятий, который позволит минимизировать риски заболевания футболистов. За основу взяты протоколы безопасности Италии, Германии и других европейских стран, однако адаптированы к местным условиям. Игроки должны будут использовать индивидуальные средства защиты, командам рекомендуют ездить на матч на трех автобусах, бронировать весь отель, а на стадионе использовать несколько раздевалок. Также футболистам будет рекомендовано не праздновать совместно голы.

По информации СМИ, одесскую команду может возглавить Сергей Ковалец, который осенью работал с "Оболонью-Бровар". На посту он заменит Остапа Маркевича. О его отставке из-за финансовых проблем сообщалось ранее, однако до сих пор "Черноморец" не объявлял официально о прекращении сотрудничества с сыном Мирона Богдановича. Сейчас одесситы занимают десятое место в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее уже была информация о том, что Эдуард Соболь должен остаться в "Брюгге" уже на постоянной основе. Сейчас в СМИ появилась информация, что переговоры на финишной прямой, контракт между сторонами будет заключен в течение двух недель. "Брюгге" мог выкупить Соболя за четыре миллиона евро, однако бельгийский клуб стремился немного снизить цену. В текущем сезоне Эдуард сыграл 26 матчей, в которых отдал три ассиста.

Немецкие издания сообщают, что мюнхенский клуб согласовал пятилетний контракт с вингером Лероем Сане. Трансфер уже одобрили руководители "Баварии", которая рассчитывала выкупить игрока за 40 млн евро. Однако впоследствии появилась информация, что эта сумма не устраивает "Манчестер Сити". Добавим, что "Бавария" планировала купить Сане летом прошлого года, но переход сорвала тяжелая травма игрока.

Пожалуй, наиболее звездный игрок, который подхватил COVID-19, наконец избавился болезни. Пауло несколько раз сдавал тест и каждый раз тот давал положительный результат. В общем аргентинец провел на самоизоляции и проходил курс лечения более месяца. Добавим, что в среду "Ювентус" официально приступил к возобновлению тренировок. Впрочем, пока сессии не предусматривают коллективных занятий.