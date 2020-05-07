Возвращение Бундеслиги, протокол безопасности УПЛ, тренер Черноморца. Главные новости за 6 мая
А также переговоры по Соболю и звездное усиления Баварии
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 6 мая
Германия возобновляет сезон
Правительство Германии одобрило восстановление футбольного сезона уже с середины мая. По данным СМИ, сегодня Федерация футбол объявит, что первый матч будет сыгран уже 15 мая. Конечно, поединки будут проходить при пустых трибунах. После 25-ти сыгранных туров лидирует "Бавария", "Боруссия" отстает на четыре очка.
Для Чемпионата Украины разрабатывают протокол безопасности
УПЛ вместе в УАФ и Министерством здравоохранения разрабатывают план мероприятий, который позволит минимизировать риски заболевания футболистов. За основу взяты протоколы безопасности Италии, Германии и других европейских стран, однако адаптированы к местным условиям. Игроки должны будут использовать индивидуальные средства защиты, командам рекомендуют ездить на матч на трех автобусах, бронировать весь отель, а на стадионе использовать несколько раздевалок. Также футболистам будет рекомендовано не праздновать совместно голы.
У Черноморца может появиться новый тренер
По информации СМИ, одесскую команду может возглавить Сергей Ковалец, который осенью работал с "Оболонью-Бровар". На посту он заменит Остапа Маркевича. О его отставке из-за финансовых проблем сообщалось ранее, однако до сих пор "Черноморец" не объявлял официально о прекращении сотрудничества с сыном Мирона Богдановича. Сейчас одесситы занимают десятое место в турнирной таблице Первой лиги.
Переговоры по Соболю близки к завершению
Ранее уже была информация о том, что Эдуард Соболь должен остаться в "Брюгге" уже на постоянной основе. Сейчас в СМИ появилась информация, что переговоры на финишной прямой, контракт между сторонами будет заключен в течение двух недель. "Брюгге" мог выкупить Соболя за четыре миллиона евро, однако бельгийский клуб стремился немного снизить цену. В текущем сезоне Эдуард сыграл 26 матчей, в которых отдал три ассиста.
Бавария близка к подписанию игрока Манчестер Сити
Немецкие издания сообщают, что мюнхенский клуб согласовал пятилетний контракт с вингером Лероем Сане. Трансфер уже одобрили руководители "Баварии", которая рассчитывала выкупить игрока за 40 млн евро. Однако впоследствии появилась информация, что эта сумма не устраивает "Манчестер Сити". Добавим, что "Бавария" планировала купить Сане летом прошлого года, но переход сорвала тяжелая травма игрока.
Дибала вылечился от коронавируса
Пожалуй, наиболее звездный игрок, который подхватил COVID-19, наконец избавился болезни. Пауло несколько раз сдавал тест и каждый раз тот давал положительный результат. В общем аргентинец провел на самоизоляции и проходил курс лечения более месяца. Добавим, что в среду "Ювентус" официально приступил к возобновлению тренировок. Впрочем, пока сессии не предусматривают коллективных занятий.
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