Камбэк Бундеслиги, контракт Соболя и новый тренер Черноморца. Главные новости за 6 мая. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 6 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Правительство Германии одобрило возобновление сезона, УПЛ вместе с УАФ и Министерством здравоохранения разрабатывает протокол безопасности, но это не все новости футбола. Новый тренер одесского "Черноморца", трудовой договор украинского футболиста Эдуарда Соболя с бельгийским "Брюгге" и очередной тест на коронавирус звездного игрока туринского "Ювентуса". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.