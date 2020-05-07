Здоровье и будущее детей важнее - Вице-президент ДЮФЛУ пояснил, почему УАФ решила не доигрывать детские чемпионаты

Вице-президент детско-юношеской футбольной лиги Украины Александр Сопко рассказал, почему УАФ приняла решение не доигрывать детские чемпионаты нынешнего сезона.

"Решение было непростым, все-таки в детском возрасте происходит рост в развитии футболиста. Если взрослые уже добились какого-то пика в развитии, то в детском футболе каждый месяц значит очень много. Выбыть из этого процесса на полгода - это сильный удар по развитию. Очень тяжело все переживают, но все же здоровье и будущее детей важнее. Поэтому принято такое решение, мы идем по советам УЕФА и МОЗ касаемо детского футбола. Принято решение считать сезон недоигранным по форс-мажорным обстоятельствам.

Мы собираемся провести реформу и добавить третью лигу. У нас не будет вылетающих и повышающихся в классе команд. Мы просто разделим всех на три лиги. В детском футболе не самое главное - быть победителем в 14, 15, 16 или 17 лет. Главная задача - сохранить здоровье и воспитать будущее нашего футбола. Вопрос награды Золотой мяч ДЮФЛУ мы еще обсудим. Надеюсь, новый чемпионат начнется в сентябре и первая часть закончится к концу года. Может быть, по ее итогам мы определим наших лучших футболистов.

Во взрослом футболе клубов гораздо меньше и они лучше подготовлены финансово. Переезды они планируют осуществлять тремя автобусами. Детская лига такое не потянет. Взрослый футбол более стабилен и увереннее стоит на ногах. Надеюсь, что мы найдем формат, чтобы закончить чемпионат и не возникало никаких споров или претензий", - сказал Сопко.