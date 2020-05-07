  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Здоровье и будущее детей важнее - Вице-президент ДЮФЛУ пояснил, почему УАФ решила не доигрывать детские чемпионаты
В тренде

Здоровье и будущее детей важнее - Вице-президент ДЮФЛУ пояснил, почему УАФ решила не доигрывать детские чемпионаты

Общие новости
(1 голосов)

Чемпионаты ДЮФЛУ доиграны не будут

Здоровье и будущее детей важнее - Вице-президент ДЮФЛУ пояснил, почему УАФ решила не доигрывать детские чемпионаты
Новина українською

Вице-президент детско-юношеской футбольной лиги Украины Александр Сопко рассказал, почему УАФ приняла решение не доигрывать детские чемпионаты нынешнего сезона.

"Решение было непростым, все-таки в детском возрасте происходит рост в развитии футболиста. Если взрослые уже добились какого-то пика в развитии, то в детском футболе каждый месяц значит очень много. Выбыть из этого процесса на полгода - это сильный удар по развитию. Очень тяжело все переживают, но все же здоровье и будущее детей важнее. Поэтому принято такое решение, мы идем по советам УЕФА и МОЗ касаемо детского футбола. Принято решение считать сезон недоигранным по форс-мажорным обстоятельствам.

Мы собираемся провести реформу и добавить третью лигу. У нас не будет вылетающих и повышающихся в классе команд. Мы просто разделим всех на три лиги. В детском футболе не самое главное - быть победителем в 14, 15, 16 или 17 лет. Главная задача - сохранить здоровье и воспитать будущее нашего футбола. Вопрос награды Золотой мяч ДЮФЛУ мы еще обсудим. Надеюсь, новый чемпионат начнется в сентябре и первая часть закончится к концу года. Может быть, по ее итогам мы определим наших лучших футболистов.

Во взрослом футболе клубов гораздо меньше и они лучше подготовлены финансово. Переезды они планируют осуществлять тремя автобусами. Детская лига такое не потянет. Взрослый футбол более стабилен и увереннее стоит на ногах. Надеюсь, что мы найдем формат, чтобы закончить чемпионат и не возникало никаких споров или претензий", - сказал Сопко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Сопко ДЮФЛ коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...