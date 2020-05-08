Возвращение Барселоны к тренировкам, чемпионат Германии через неделю. Главные новости за 7 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 7 мая.

Ла Лига может возобновиться 20 июня

Появились первые даты возвращения чемпионата Испания. Главный тренер “Леганеса” Хавьер Агирре сообщил, что Ла Лига намерена вернуться к матчам 20 июня. Планируется, что оставшиеся 11 туров будут сыграны за пять недель, чтобы завершить чемпионат к 26 июля.

"Барселона" официально объявила, что с пятницы начинает индивидуальные тренировки. Все сотрудники и футболисты клуба прошли тест на коронавирус и показали отрицательный результат, что делает возможным занятия на базе. Также начинают тренироваться “Осасуна” и “Леганес”. “Реал” результаты тестов получит в пятницу утром.

Первые матчи в Бундеслиге и Бундеслиге 2 состоятся в следующую субботу, 16 мая. Все матчи будут проходить при пустых трибунах. Бундеслига возобновится с 26-го тура. Центральным поединком тура станет противостояние “Боруссии” Дортмунд с “Шальке”.

Следующее онлайн-заседание представителей клубов Премьер-лиги состоится 15 мая. На нем будут обсуждаться как доигрывать чемпионат Украины 19/20 и проводить ли расширение лиги до 14 команд.

Мирослав Клозе был представлен в качестве помощника главного тренера "Баварии" Ханси Флика. Лучший бомбардир в истории сборной Германии подписал контракт до 2021 года и приступит к своим обязанностям первого июля.

Защитник турецкого "Бешикташа" Домагой Вида попал в шорт-лист "Ливерпуля". "Красные" намерены усилить конкуренцию в линии обороны и Юрген Клопп рассматривает кандидатуру опытного хорватского центрбека в качестве игрока ротации. Контракт 31-летнего Виды с “Бешикташем” рассчитан до 30 июня 2022 года.