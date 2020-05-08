Интерес Клоппа к экс-игроку Динамо и тренировки Барселоны. Главные новости за 7 мая. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 7 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Читайте такжеВозвращение Барселоны к тренировкам, чемпионат Германии через неделю. Главные новости за 7 мая
Дата возвращения Ла Лиги, возобновление тренировок некоторых испанских клубов, но это не все новости футбола. Официальное возвращение чемпионата Германии уже на следующей неделе, дата онлайн-заседания представителей клубов УПЛ, а также новая работа Мирослава Клозе и личный интерес менеджера "Ливерпуля" к бывшему исполнителю киевского "Динамо". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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