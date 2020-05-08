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Франческо Баранка продлил контракт с УАФ

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До апреля 2021 года

Франческо Баранка продлил контракт с УАФ
Новина українською

Председатель комитета по этике и честной игры УАФ Франческо Баранка продлил контракт с Украинской ассоциацией футбола.

Соглашение перезаключено на год, сообщает tribuna.ua.

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Господин Баранка начал работать на этой должности в УАФ с апреля 2017 года.

Параллельно Франческо возглавляет Federbet, компанию, занимающуюся выявлением договорных матчей.

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В статье: Комитет по этике и честной игре Франческо Баранка УАФ
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Источник:
Трибуна

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