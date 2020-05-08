Франческо Баранка продлил контракт с УАФ

Председатель комитета по этике и честной игры УАФ Франческо Баранка продлил контракт с Украинской ассоциацией футбола.

Соглашение перезаключено на год, сообщает tribuna.ua.

Господин Баранка начал работать на этой должности в УАФ с апреля 2017 года.

Параллельно Франческо возглавляет Federbet, компанию, занимающуюся выявлением договорных матчей.