Франческо Баранка продлил контракт с УАФ
До апреля 2021 года
Председатель комитета по этике и честной игры УАФ Франческо Баранка продлил контракт с Украинской ассоциацией футбола.
Соглашение перезаключено на год, сообщает tribuna.ua.
Господин Баранка начал работать на этой должности в УАФ с апреля 2017 года.
Параллельно Франческо возглавляет Federbet, компанию, занимающуюся выявлением договорных матчей.
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Источник:Трибуна
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