  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. УАФ намерена протестировать игроков на коронавирус до начала тренировок
В тренде

УАФ намерена протестировать игроков на коронавирус до начала тренировок

Общие новости
(1 голосов)

В УАФ пояснили, как клубы будут сдавать тесты

УАФ намерена протестировать игроков на коронавирус до начала тренировок
Новина українською

Глава спортивно-медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов рассказал о тестировании отечественных клубов на коронавирус.

"В обязательном плане каждый клуб будет протестирован на ПЦР, то есть на наличие вируса у конкретной команды, чтобы допустить до тренировочного процесса. А дальше уже будем обсуждать, чтобы перед каждой игрой было то же тестирование, требующее организационных моментов.

Мы ждем очередных документов от нашего правительства. На основании них мы уточним график проведения тестирования. Но еще раз говорю: тестирование обязательно до начала тренировочного процесса.

Читайте такжеПротасов: Надо все запустить и дать футболистам тренироваться

С 12 по 30 мая тестирования не будет, оно будет только перед началом матчей, за день-два до начала. А потом перед каждой игрой", – заявил Попов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УАФ коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...