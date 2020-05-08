УАФ намерена протестировать игроков на коронавирус до начала тренировок

Глава спортивно-медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов рассказал о тестировании отечественных клубов на коронавирус.

"В обязательном плане каждый клуб будет протестирован на ПЦР, то есть на наличие вируса у конкретной команды, чтобы допустить до тренировочного процесса. А дальше уже будем обсуждать, чтобы перед каждой игрой было то же тестирование, требующее организационных моментов.

Мы ждем очередных документов от нашего правительства. На основании них мы уточним график проведения тестирования. Но еще раз говорю: тестирование обязательно до начала тренировочного процесса.

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С 12 по 30 мая тестирования не будет, оно будет только перед началом матчей, за день-два до начала. А потом перед каждой игрой", – заявил Попов.