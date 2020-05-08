  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. УАФ предложит Лучано Лучи новый контракт
В тренде

УАФ предложит Лучано Лучи новый контракт

Общие новости
(1 голосов)

В Ассоциации довольны работой судейского функционера

УАФ предложит Лучано Лучи новый контракт
Новина українською

Председателю комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи предложат продлить контракт.

Как сообщает Sport Arena, руководство Ассоциации предложит функционеру новый контракт на 1 год.

Напомним, что Лучи занимает должность председателя комитета арбитров УАФ с 2015 года. До этого он в течение пяти лет работал ассистентом Пьерлуиджи Коллины, который был куратором судейского корпуса.

Читайте такжеСергей Рафаилов: Наш судейский комитет - более закрытая организация, нежели КГБ и ЦРУ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лучано Лучи УАФ Комитет арбитров УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
08.05.2020 в 22:52
Список чиновников Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) с их зарплатами опубликовал у себя в Facebook журналист Константин Андриюк."Я все не мог понять, почему наша УАФ забила на заболевшего арбитра Сергея Беккера, бросила его на произвол судьбы. На полгода, без какой-либо финансовой помощи. А все оказалось очень просто. Все деньги этой конторы идут на зарплаты важным и нужным людям. Например, зарплата руководителя Беккера Лучано Лучи за март 2019 года составила 508 985 гривен. Но что это я все о Лучи да о Лучи. Получите маленький список. Напоминаю, это зарплата за месяц", - написал Андриюк. Мирон Маркевич (Глава комитета национальных сборных) – 729 905 грн; Вадим Костюченко (1-й вице-президент) – 474 027 грн; Юрий Записоцкий (генеральный секретарь) – 350 533 грн; Олег Протасов (1-й вице-президент) – 250 719 грн; Игорь Беланов (соглава Комитета профессионального футбола УАФ) – 157 595 грн; Алан Плиев (давний друг президента УАФ) – 120 264 грн; Валентин Латипов (советник президента УАФ) – 99 644 грн. Журналист уточнил, что абсолютно спокоен за все цифры и у него на руках есть все доказательства. "С ИД кодами и остальными реквизитами. Если вдруг нужно будет доказать, что это не взято с потолка – я готов", – отметил Андриюк.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...