УАФ предложит Лучано Лучи новый контракт
В Ассоциации довольны работой судейского функционера
Председателю комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи предложат продлить контракт.
Как сообщает Sport Arena, руководство Ассоциации предложит функционеру новый контракт на 1 год.
Напомним, что Лучи занимает должность председателя комитета арбитров УАФ с 2015 года. До этого он в течение пяти лет работал ассистентом Пьерлуиджи Коллины, который был куратором судейского корпуса.
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Источник:Sport Arena
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Просто Квашин (Харьков)
08.05.2020 в 22:52
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