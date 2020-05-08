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Протасов: Ответственность за тестирование будет на клубах. УАФ лишь выдает рекомендации

Общие новости
(1 голосов)

Ассоциация не может ставить условия

Протасов: Ответственность за тестирование будет на клубах. УАФ лишь выдает рекомендации
Новина українською

Первый вице-президент УАФ Олег рассказал о тестировании на коронавирус в командах УПЛ и ПФЛ.

"Ответственность за тестирование будет на клубах. Но подчеркну, что мы разработали именно рекомендации для команд. Мы не можем у них что-то требовать, настаивать на теста – это может делать только профильное министерство.

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Потому эти рекомендации я бы даже протоколом не называл", – сказал Протасов.

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В статье: Олег Протасов УАФ коронавирус
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
08.05.2020 в 22:53
Список чиновников Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) с их зарплатами опубликовал у себя в Facebook журналист Константин Андриюк."Я все не мог понять, почему наша УАФ забила на заболевшего арбитра Сергея Беккера, бросила его на произвол судьбы. На полгода, без какой-либо финансовой помощи. А все оказалось очень просто. Все деньги этой конторы идут на зарплаты важным и нужным людям. Например, зарплата руководителя Беккера Лучано Лучи за март 2019 года составила 508 985 гривен. Но что это я все о Лучи да о Лучи. Получите маленький список. Напоминаю, это зарплата за месяц", - написал Андриюк. Мирон Маркевич (Глава комитета национальных сборных) – 729 905 грн; Вадим Костюченко (1-й вице-президент) – 474 027 грн; Юрий Записоцкий (генеральный секретарь) – 350 533 грн; Олег Протасов (1-й вице-президент) – 250 719 грн; Игорь Беланов (соглава Комитета профессионального футбола УАФ) – 157 595 грн; Алан Плиев (давний друг президента УАФ) – 120 264 грн; Валентин Латипов (советник президента УАФ) – 99 644 грн. Журналист уточнил, что абсолютно спокоен за все цифры и у него на руках есть все доказательства. "С ИД кодами и остальными реквизитами. Если вдруг нужно будет доказать, что это не взято с потолка – я готов", – отметил Андриюк.
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