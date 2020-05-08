Протасов: Ответственность за тестирование будет на клубах. УАФ лишь выдает рекомендации

Первый вице-президент УАФ Олег рассказал о тестировании на коронавирус в командах УПЛ и ПФЛ.

"Ответственность за тестирование будет на клубах. Но подчеркну, что мы разработали именно рекомендации для команд. Мы не можем у них что-то требовать, настаивать на теста – это может делать только профильное министерство.

Потому эти рекомендации я бы даже протоколом не называл", – сказал Протасов.