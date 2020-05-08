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Блохин: Если кто-то захочет моей помощи, могу поработать консультантом

Общие новости
(1 голосов)

Олег Владимирович рассказал о возможном возобновлении карьеры тренера

Блохин: Если кто-то захочет моей помощи, могу поработать консультантом
Новина українською

Легендарный футболист и тренер сборной Украины Олег Блохин рассказал о том, чем занимается на карантине, а также ответил на вопрос, вернется ли он к тренерской деятельности.

"На карантине главное не набрать лишний вес. Занимаюсь, делаю упражнения, гимнастику, с семьей отдыхаю.

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Соскучился по футболу, конечно... Но смотреть чемпионаты Беларуси и Таджикистина как-то честно говоря, несерьезно...

Вернуться к работе? Нужно понимать, что я уже в возрасте. Можно консультантом, если кто-то захочет моей помощи. Но если серьезно идти тренировать, попробовать можно. Но ведь и надо понимать, что тренерская карьера не может до бесконечности идти", - сказал Блохин.

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В статье: Олег Блохин коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
08.05.2020 в 23:36
Обратись к Зе. Может возьмёт. Грузина же взял.
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