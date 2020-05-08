Блохин: Если кто-то захочет моей помощи, могу поработать консультантом

Легендарный футболист и тренер сборной Украины Олег Блохин рассказал о том, чем занимается на карантине, а также ответил на вопрос, вернется ли он к тренерской деятельности.

"На карантине главное не набрать лишний вес. Занимаюсь, делаю упражнения, гимнастику, с семьей отдыхаю.

Соскучился по футболу, конечно... Но смотреть чемпионаты Беларуси и Таджикистина как-то честно говоря, несерьезно...

Вернуться к работе? Нужно понимать, что я уже в возрасте. Можно консультантом, если кто-то захочет моей помощи. Но если серьезно идти тренировать, попробовать можно. Но ведь и надо понимать, что тренерская карьера не может до бесконечности идти", - сказал Блохин.