Раскол в УПЛ, дата возобновления Ла Лиги, экономия Барсы. Главные новости за 8 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 8 мая

Ранее черниговский клуб предложил доиграть все матчи первой шестерки в Киеве. В ответ «Заря» выступила с контрпредложением - играть не в столице, а в Днепре и Запорожье, чтобы сохранить нейтральность поля. Также луганчане настаивают, что если не будет консенсуса по этому вопросу, стоит досрочно заканчивать сезон. Также от имени «Александрии» выступил главный тренер Владимир Шаран, который заявил, что в случае игры в одном городе теряется спортивный принцип, а клуб категорически против этого.

Закарпатский «Минай», выступающего в Первой лиге, объявил, что один из игроков команды подхватил COVID-19. Клуб при этом не раскрывает имени футболиста. Тот был изолирован и получает необходимую помощь от врачей. При этом глава медицинского департамента УАФ заявил, что команда не будет отстранена от соревнований.

Международная футбольная федерация официально разрешила до конца текущего сезона использовать пять замен. Количество пауз не увеличится, ведь две из замен команда сможет провести только в перерыве. Если замены не будут использованы в перерыве, их возможность переносится на дополнительное время, если оно предусмотрено регламентом. В конце концов, каждая из национальных федераций сама будет решать, вводить ли это правило. Кроме того Международный совет футбола постановил, что до конца текущего сезона национальные федерации могут отказаться от использования ВАР.

Украинская ассоциация продолжила сотрудничество с итальянским специалистом Франческо Баранкой, который возглавляет Комитет по этике и честной игре и ведет борьбу с договорными матчами. Новое соглашение рассчитано до апреля 2021 года. Кроме того УАФ намерен продлить контракт с председателем Судейского комитета Лучано Лучи.

Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре заявил, что ему официально сообщили о дате возобновлению сезона в Испании. Итак, Ла Лига должна начаться 20 июня. Чемпионат должен быть завершен до 26 июля. Сейчас в Испании осталось сыграть 11 туров, поэтому в течение месяца команды будут играть по два матча в неделю.

По данным испанских СМИ, каталонский клуб разработал новый бюджет с учетом нынешней ситуации. В этом сезоне бюджет «Барсы» немного превышал один миллиард евро, в следующем составит 750 млн. Основной статьей расходов является бюджетный фонд и именно за его счет произойдет сокращение. Если раньше «Барселона» тратила на зарплаты 680 млн, то в следующем сезоне будет 450 млн. Очевидно, что каталонцам придется попрощаться со многими игроками, или же заставить их пойти на уменьшение контрактов.

ВВС провела голосования на лучших тренера и футболиста сезона в Английской Премьер-лиге. Лучшим игроком был признан капитан «Ливерпуля» Джордана Хендерсона, за которого отдали голоса 23% опрошенных. На втором месте оказался Садио Мане, закрыл тройку Кевин де Брюйне. Среди тренеров уверенно победил Юрген Клопп, дальше идет наставник «Шеффилда» Крис Уайлдер и тренер «Вулвз» Эшпириту Санту.

Южная Корея должна была начать сезон еще в апреле, однако из-за эпидемии старт был перенесен на восьмое мая. В матче-открытии встречались чемпион «Чонбук», который возглавляет бывший тренер «Карпат» Жозе Мораиш, и обладатель Кубка «Сувон». Судьбу встречи решил единственный гол, забитый легендой «Чонбука» и корейского футбола 41-летним Ли Дон Гуком.