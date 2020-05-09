Черкасская профессиональная футбольная команда празднует сегодня юбилей
Вашему вниманию краткий экскурс в 65-летнюю историю черкасского футбола
Сегодня, 9 мая день рождения в профессиональной футбольной команда из города Черкассы.
За свою 65-летнюю историю черкасский клуб успел пережить несколько эпох и изменить пару названий.
- Дата создания - 9 мая 1955 года.
- Название клуба - МСК "Днепр" (с 23 августа 2018), также команда выступала под названиями: 1955-1956 гг. - "Буревестник"; 1957-1966 гг. - "Колхозник"; 1967-1971, 1976-1996, 2005-2009 гг. - "Днепр"; 1973-1974 гг. - "Гранит", 1997-2004 гг. - ФК "Черкассы", 2011-2014 гг. - "Славутич", июль 2014 г.- июль 2018 - "Черкасский Днепр"
- Профессиональная команда (команда мастеров) - 1958-1971, 1974, 1977-1984, 1988-2001 / 02 2003 / 04-2008 / 09, 2011 / 12-2017 / 18 гг., Проходит аттестацию на участие в сезоне 2020/21 гг.
Главные достижения черкасской команды:
- Полуфиналист Кубка Украины 2013/14 гг. ( "Шахтер" Донецк 0:3 др.ч., 7 мая 2014).
- Cрибний призер чемпионата Украины среди команд I лиги в сезоне 2015/2016 гг.
- Бронзовый призер первенства Украины среди команд I лиги в сезоне 1999/2000 гг.
- Участник переходного матча за право играть в высшей лиге ("Прикарпатье" Ивано-Франковск 1:3, 10 июля 1999).
- Участник финала класса "Б" (УССР) в 1967
- Победитель турнира среди команд II лиги в сезонах 1992/1993, 2005/06, 2014/15 гг.
- Победитель IV Международных игр сельских команд социалистических стран (Болгария, 1959 г.).
- Полуфиналист Кубка УССР 1969
- Чемпион Украины среди любителей 1973 и 1987
- Самая убедительная победа в статусе команды мастеров: 7:0 "Ворскла" Полтава
- (29 апреля 1994), "Оболонь-2" Киев (21 октября 2001), "Скала" Стрый (8 июня 2013).
Вашему вниманию несколько наиболее памятных фото в истории черкасской профессиональной команды:
- 6 сентября 1956. Товарищеская встреча. "Буревестник" Черкассы - "Торпедо" Москва 1:3
- "Колхозник" Черкассы - чемпион и обладатель Кубка Черкасской области 1957
- Колхозник "Черкассы - победитель IV Международных игр сельской молодежи социалистических стран в Болгарии
- 12 июля 1965. Товарищеский матч. "Колхозник" Черкассы - "Динамо" Киев
- "Днепр" Черкассы - участник финала класса "Б" (УССР) в 1967
- "Гранит" Черкассы - чемпион Украины среди команд коллективов физической культуры 1973
- Стадион им. Ленинского комсомола (ныне "Центральный стадион"). Апрель 1982
- "Днепр" Черкассы - осенний чемпион первой лиги 1993/94 гг.
- ФК "Черкассы" - участник переходного матча за право играть в высшей лиге, 1999 г.
- ФК "Черкассы" - бронзовый призер турнира среди команд I лиги, 2000/01 гг.
- "Днепр" Черкассы - победитель турнира среди команд II лиги, группы "В" 2005/06 гг.
- "Черкасский Днепр" - чемпион Украины среди команд II лиги 2014/15 гг., Серебряный призер чемпионата Украины среди команд I лиги 2015/16 гг.
- МСК "Днепр" - будущее профессионального футбола Черкасс
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Источник:cherkassy-sport.com
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