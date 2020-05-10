Условия для Реброва, дата Лиги Чемпионов, скандал с Вукоевичем. Главные новости за 9 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 9 мая

Турецкие СМИ сообщают, что "Фенербахче" проводит консультации с претендентами на пост главного тренера, среди которых есть и Сергей Ребров. В частности, стамбульский гранд предупреждает, что специалист будет получать зарплату более одного миллиона евро, работать с ограниченным трансферным бюджетом, должен подтянуть к основе молодежь и выиграть национальный чемпионат. Сообщается, что хорват Ненад Бьелица уже отказался от предложения. Кроме Реброва на должность также претендует чилиец Мануэль Пеллегрини, известный по работе с "Реалом", "Манчестер Сити" и "Вест Хэмом".

Президент французского "Лиона" Жан-Мишель Ола сообщил, что матч 1/8 финала Лиги Чемпионов его клуба с туринским "Ювентусом" должен состояться седьмого августа. Игру планируют сыграть в Турине. Напомним, что в первом поединке, который состоялся 26 февраля, "Лион" одолел "Ювентус" со счетом 1:0.

Все дело в нейтральных полях. Как известно, в Англии хотят максимально минимизировать риски заболевания коронавирусом, поэтому хотят, чтобы все команды были изолированы и играли на нейтральных полях. Против этого сначала официально выступили "Астон Вилла" и "Брайтон", теперь - "Уотфорд". Все три клуба настаивают на том, что должны играть на родных стадионах. Из-за возникших разногласий назначенное на понедельник голосование по возобновлению сезона будет перенесено. Чтобы принять решение, нужно согласие 14 из 20 клубов участников.

Как известно, нынешний владелец "сорок" Майк Эшли согласился продать клуб за 300 млн фунтов Суверенному фонду Саудовской Аравии, за которым стоит наследный принц Мохаммед бин Салман. Сейчас Премьер-лига проверяет покупателя на чистоту и надежность капитала. По данным Daily Star, уже на следующей неделе будет объявлено о завершении сделки о покупке клуба.

Защитник Барселоны получил травму

На неделе каталонская команда возобновила тренировки. Пока индивидуальные. Однако это "не помешало" центральному защитнику блаугранас Самуэлю Умтити травмироваться. Как сообщает клуб, он повредил правую голень, о серьезности травмы не сообщается. Напомним, что чемпион мира 2018-го года в текущем сезоне сыграл всего 11 матчей из-за постоянных повреждений.

Причиной стала семейная ссора. По данным СМИ, экс-хавбек "Динамо" угрожал жене, ее матери и сестре. После этого кто-то из родных вызвал полицию. Впоследствии сам Огнен подтвердил, что был допрошен в прокуратуре, пока ему запретили проживать вместе с семьей до тех пор, пока конфликт не будет решен.