ТаТоТаке: Топ-5 тренеров Украины, Севидов и договорняки, УПЛ vs АПЛ
ТаТоТаке выпуск №146
В свежем выпуске ТаТоТаке целое расследование и выбор худших эмблем УПЛ, а также неоднозначный тренерский рейтинг и настоящий концерт.
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