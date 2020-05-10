Наши проиграли. Как администратор Черноморца на поздравление о Дне Победы отреагировал

Нынешний уик-энд, проходящий под знаком годовщины окончания Второй мировой войны на европейском театре боевых действий, заставил вспомнить один случай.

Большинство из футболистов, в разные годы приглашенные в "Черноморец" и затем окончательно "бросившие якорь" в Одессе, всегда невольно оказывались пропитанными чувством юмора. Не стал исключением и приглашенный из барнаульского "Динамо" Владимир Финк, блиставший в составе "моряков" в 80-е годы, а в двух следующих десятилетиях работавший начальником одесской команды и ее администратором.

9 мая, перед одним из домашних матчей "Черноморца" в первой половине 2000-х, я зашел в служебную ложу Центрального стадиона ЧМП, где увидел Владимира Финка. Поздоровавшись, я сказал: "С Днем Победы вас!". - "Нет, это вас с Днем Победы! Наши ведь проиграли", - весело подмигнув и засмеявшись, ответил Финк, являющийся этническим немцем.