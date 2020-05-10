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Наши проиграли. Как администратор Черноморца на поздравление о Дне Победы отреагировал

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(4 голосов)

А есть ли в войне победители?

Наши проиграли. Как администратор Черноморца на поздравление о Дне Победы отреагировал
Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Нынешний уик-энд, проходящий под знаком годовщины окончания Второй мировой войны на европейском театре боевых действий, заставил вспомнить один случай.

Большинство из футболистов, в разные годы приглашенные в "Черноморец" и затем окончательно "бросившие якорь" в Одессе, всегда невольно оказывались пропитанными чувством юмора. Не стал исключением и приглашенный из барнаульского "Динамо" Владимир Финк, блиставший в составе "моряков" в 80-е годы, а в двух следующих десятилетиях работавший начальником одесской команды и ее администратором.

9 мая, перед одним из домашних матчей "Черноморца" в первой половине 2000-х, я зашел в служебную ложу Центрального стадиона ЧМП, где увидел Владимира Финка. Поздоровавшись, я сказал: "С Днем Победы вас!". - "Нет, это вас с Днем Победы! Наши ведь проиграли", - весело подмигнув и засмеявшись, ответил Финк, являющийся этническим немцем.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Комментарии (2)
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rkalina (odesa)
10.05.2020 в 19:20
И еще. В ЭТОЙ войне проигравшие были из Берлина,если вы не в курсе!
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rkalina (odesa)
10.05.2020 в 19:15
Вот на хрена этот голимый вброс? Еще и об умершем?
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