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Глава по этике УАФ: Павелко находится под атаками. Иногда эти атаки вообще лишены смысла

Общие новости
(2 голосов)

Франческо Баранка рассказал о своем отношению к президенту УАФ

Глава по этике УАФ: Павелко находится под атаками. Иногда эти атаки вообще лишены смысла
Новина українською

Глава комитета по этике УАФ Франческо Баранка поделился мыслями насчет президента ассоциации Андрея Павелко.

– Вы доверяете Павелко?

– Да, конечно. Мой характер не помогает мне заводить много друзей. Но я очень уважаю Андрея. Он никогда не вмешивался в мою работу и никогда ничего не просил. Это самая важная вещь для председателя комитета по этике и честной игры.

Павелко выполняет хорошую работу в УАФ, несмотря на то, что практически каждый день находится под атаками. Иногда эти атаки вообще лишены смысла, – рассказал Франческо Баранка.

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В статье: Андрей Павелко Франческо Баранка УАФ
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Источник:
Tribuna.com
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
10.05.2020 в 19:08
Список чиновников Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) с их зарплатами опубликовал у себя в Facebook журналист Константин Андриюк."Я все не мог понять, почему наша УАФ забила на заболевшего арбитра Сергея Беккера, бросила его на произвол судьбы. На полгода, без какой-либо финансовой помощи. А все оказалось очень просто. Все деньги этой конторы идут на зарплаты важным и нужным людям. Например, зарплата руководителя Беккера Лучано Лучи за март 2019 года составила 508 985 гривен. Но что это я все о Лучи да о Лучи. Получите маленький список. Напоминаю, это зарплата за месяц", - написал Андриюк. Мирон Маркевич (Глава комитета национальных сборных) – 729 905 грн; Вадим Костюченко (1-й вице-президент) – 474 027 грн; Юрий Записоцкий (генеральный секретарь) – 350 533 грн; Олег Протасов (1-й вице-президент) – 250 719 грн; Игорь Беланов (соглава Комитета профессионального футбола УАФ) – 157 595 грн; Алан Плиев (давний друг президента УАФ) – 120 264 грн; Валентин Латипов (советник президента УАФ) – 99 644 грн. Журналист уточнил, что абсолютно спокоен за все цифры и у него на руках есть все доказательства. "С ИД кодами и остальными реквизитами. Если вдруг нужно будет доказать, что это не взято с потолка – я готов", – отметил Андриюк.
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Просто Квашин (Харьков)
10.05.2020 в 19:10
Вот почему итальяшки будут благодарны коррумпированному ублюдку.....
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