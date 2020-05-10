Глава по этике УАФ: Павелко находится под атаками. Иногда эти атаки вообще лишены смысла
Франческо Баранка рассказал о своем отношению к президенту УАФ
Глава комитета по этике УАФ Франческо Баранка поделился мыслями насчет президента ассоциации Андрея Павелко.
– Вы доверяете Павелко?
– Да, конечно. Мой характер не помогает мне заводить много друзей. Но я очень уважаю Андрея. Он никогда не вмешивался в мою работу и никогда ничего не просил. Это самая важная вещь для председателя комитета по этике и честной игры.
Павелко выполняет хорошую работу в УАФ, несмотря на то, что практически каждый день находится под атаками. Иногда эти атаки вообще лишены смысла, – рассказал Франческо Баранка.
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Источник:Tribuna.com
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
10.05.2020 в 19:08
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Просто Квашин (Харьков)
10.05.2020 в 19:10
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