Глава по этике УАФ: Павелко находится под атаками. Иногда эти атаки вообще лишены смысла

Глава комитета по этике УАФ Франческо Баранка поделился мыслями насчет президента ассоциации Андрея Павелко.

– Вы доверяете Павелко?

– Да, конечно. Мой характер не помогает мне заводить много друзей. Но я очень уважаю Андрея. Он никогда не вмешивался в мою работу и никогда ничего не просил. Это самая важная вещь для председателя комитета по этике и честной игры.

Павелко выполняет хорошую работу в УАФ, несмотря на то, что практически каждый день находится под атаками. Иногда эти атаки вообще лишены смысла, – рассказал Франческо Баранка.