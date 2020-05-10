Хавбек Барсы: Очень приятно, что за мной наблюдали такие великие команды, как киевское Динамо

Хорватский полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал информацию, о том, что он был близок к переходу в киевское "Динамо", когда у руля "бело-синих" был Олег Блохин.

"Мне очень приятно, что за мной наблюдали такие великие команды, как "Динамо".

Но я думаю, что мое настоящее место в "Барселоне". Мне еще есть что сделать здесь", – заявил Иван Ракитич.