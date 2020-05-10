Хавбек Барсы: Очень приятно, что за мной наблюдали такие великие команды, как киевское Динамо
Хорват подтвердил заявление Блохина, что "Динамо" следило за полузащитником
Хорватский полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал информацию, о том, что он был близок к переходу в киевское "Динамо", когда у руля "бело-синих" был Олег Блохин.
"Мне очень приятно, что за мной наблюдали такие великие команды, как "Динамо".
Но я думаю, что мое настоящее место в "Барселоне". Мне еще есть что сделать здесь", – заявил Иван Ракитич.
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Источник:"Великий Футбол"
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Комментарии (4)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
11.05.2020 в 01:19
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nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
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Astor Astor (Одесса)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
11.05.2020 в 01:20
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