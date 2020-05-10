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Хавбек Барсы: Очень приятно, что за мной наблюдали такие великие команды, как киевское Динамо

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(1 голосов)

Хорват подтвердил заявление Блохина, что "Динамо" следило за полузащитником

Хавбек Барсы: Очень приятно, что за мной наблюдали такие великие команды, как киевское Динамо
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Хорватский полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал информацию, о том, что он был близок к переходу в киевское "Динамо", когда у руля "бело-синих" был Олег Блохин.

"Мне очень приятно, что за мной наблюдали такие великие команды, как "Динамо".

Но я думаю, что мое настоящее место в "Барселоне". Мне еще есть что сделать здесь", – заявил Иван Ракитич.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Иван Ракитич
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Источник:
"Великий Футбол"
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Комментарии (4)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
11.05.2020 в 01:19
А вот и бомжеглоры со взрывом седалищ :)
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0
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
11.05.2020 в 00:44
Когда это нынешнее Динамо стали называть "великим"?
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0
-1
Astor Astor (Одесса)
11.05.2020 в 00:33
Хорошо потроллил, молодец. Интересно, сколько рагулей примут эти слова за чистую монету?
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+1
-1
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
11.05.2020 в 01:20
Рагуль - это русскодрочащий жлоб, приехавший во Львов, если что :)
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0
0


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