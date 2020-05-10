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Роман Григорчук: Раньше я не мог представить себя в сборной. Сейчас не исключаю такой вариант

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Украинский специалист заявил, что готов к работе в национальной команде

Роман Григорчук: Раньше я не мог представить себя в сборной. Сейчас не исключаю такой вариант
Новина українською

Экс-наставник "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал слухи о том, что он мог возглавить национальную сборную Азербайджана

– В начале года украинские СМИ распространили информацию, что вы можете возглавить сборную Азербайджана.

– Я не придал этим публикациям особого значения.

– Это неправда?

– У меня никаких конкретных контактов с АФФА не было.

– Может быть, вы были в предварительном списке 32 кандидатов?

– Я даже не знаю ничего об этом списке. Я действительно ничего не могу сказать об этом. Ко мне никто не обращался, никто не звонил. Возможно, мое имя попало туда после моего интервью, где я заявил, что готов работать в сборной, но не называл имя команды. Просто отметил, что чувствую себя готовым к этому. Возможно, после этого в СМИ и появились такие публикации.

– Значит, на возможный звонок из АФФА вы отнесетесь тепло?

– Раньше я не мог представить себя в национальной команде. Сейчас подобный вариант работы не исключаю. Это может быть очень интересная и насыщенная работа, – рассказал Роман Григорчук.

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В статье: Роман Григорчук Национальная сборная Азербайджана
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Источник:
azerisport.com
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