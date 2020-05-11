Тестирование Динамо, ничья Вернидуба, трансферная цель Реала. Главные новости за 10 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 10 мая

Перед возобновлением тренировок вследствие ослабления карантина киевский клуб отчитался, что провел тестирование игроков, тренеров и персонала клуба. Всего было сделано 60 ПЦР-тестов - ни одного инфицированного в клубе не оказалось. Как заявил врач команды, вероятно ПЦР-тесты будут делаться перед каждым матчем чемпионата.

Солигорский "Шахтер" не смог одержать третью победу подряд в чемпионате Беларуси - ничья 0:0 с "Витебском". "Динамо" из Бреста встречалось с минским "Динамо". В начале игры после подачи Нойока гости забили сами себе, но очень быстро усилиями экс-форварда "Зари" Данило отыгрались. Впрочем, в начале второго тайма чемпион забил победный гол. Кроме Нойока участие в игре принимал Милевский. "Динамо" пока шестое, "Шахтер" - седьмой. На первое место вышел БАТЭ, который одолел одного из аутсайдеров "Смолевичи" со счетом 5:3.

18-летний Анатолий Трубин привлек внимание португальской "Бенфики". Впрочем, пока речь идет только об интересе. Молодой вратарь уже успел дебютировать за первую команду горняков. В феврале он сыграл на ноль против "Десны", в последнем перед карантином туре пропустил один гол от "Зари", хотя выглядел весьма внушительно.

Форвард мадридского "Реала" Лука Йович во время домашней тренировки сломал пяточную кость правой ноги. Как следствие, он будет вынужден лечиться три месяца. Стоит добавить, что серб пока считается одним из крупнейших трансферных провалов "Реала" - перейдя за 60 млн евро, он так и не стал игроком основы. Ранее также стало известно о повреждении защитника "Барселоны" Самуэля Умтити. Вчера каталонский клуб сообщил, что у него разрыв мышцы, и он пропустит 2-3 недели.

В рамках подготовки к возобновлению сезона в Испании протестировали 42 клуба Ла Лиги и Сегунды. Как говорится в заявлении Ла Лиги, суммарно выявлено пять случаев заболевания на COVID-19. Все они протекали бессимптомно, футболисты находились на последней стадии болезни. Добавим, что сезон в Испании планируют восстановить 20 июня.

Английские СМИ сообщают, что "Реал" сделал запрос в "Арсенал" по поводу трансфера габонского форварда Пьера-Эмерик Обамейянг. Мадридцы готовы ждать до 15-го июня, при этом они хотят включить в соглашение Дани Себальоса, который сейчас выступает за "Арсенал" на правах аренды. Добавим, что в Обамейянга через год заканчивается контракт и он не хочет подписывать с канонирами новое соглашение. Сам Пьер-Эмерик неоднократно подчеркивал, что переход в "Реал" - это его мечта.