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Интерес Бенфики к вратарю Шахтера и тесты на COVID-19 для Динамо. Главные новости за 10 мая. Аудио

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Интерес Бенфики к вратарю Шахтера и тесты на COVID-19 для Динамо. Главные новости за 10 мая. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 10 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеТестирование Динамо, ничья Вернидуба, трансферная цель Реала. Главные новости за 10 мая

Тестирование на COVID-19 для игроков, тренеров и персонала киевского "Динамо", а также интерес португальской "Бенфики" к молодому вратарю донецкого "Шахтера", но это не все новости футбола. Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" теряют исполнителей из-за травм, а в Испании берут пример с украинского гранда и тоже проверяют футболистов. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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