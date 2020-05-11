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Украинский стадион попал в мировой рейтинг топ-40

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Определяли голосованием болельщиков. Самыми активными были египтяне

Украинский стадион попал в мировой рейтинг топ-40
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Стадион города Донецк "Донбасс Арена" занял 18 позицию в итоговом рейтинге голосования болельщицков за 40 лучших стадионов от испанского издания Marca.

За домашнюю арену "Шахтера", на которой команда не может выступать из-за агрессии РФ против Украины, проголосовали 9400 человек.

Первое место занял "Каирский международный стадион" в Египте - домашняя арена местного клуба "Аль-Ахли" вместимостью в 75 000 зрителей. За него проголосовали более 124 000 болельщиков.

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Второе место в "Сантьяго Бернабеу" (54,4 тысячи голосов), третий - "Камп Ноу" (32,1 тысячи голосов).

Также в первом десятке "Сан Мамес" в испанском Бильбао, "Монументаль Давид Арельяно" в Макуле, (Чили), "Ванда Метрополитано" (Мадрид, Испания), "Ла Бомбонера" (Буэнос-Айрес, Аргентина), "Энфилд" (Ливерпуль, Великобритания), "Зигнал Идуна Парк" (Дортмунд, Германия) и "Олимпийский стадион" (Радес, Тунис).

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В статье: Донбасс Арена Донецк Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
11.05.2020 в 11:12
Ахметов і тут заплатив
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