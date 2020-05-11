Тренер по физподготовке указал, какими будут травмы футболистов после карантина

Тренер по физической подготовке юношеской сборной Украины U-20 Вячеслав Руженцев ответил на вопрос о возможном росте количества травм после возвращения профессиональных футболистов к тренировкам после карантина.

Вячеслав привел пример тренера "Севильи" Хулена Лопетеги.

В 2011 году из-за локаута была 4-месячная пауза в НФЛ. Сам чемпионат поэтому почти не пострадал, но учебно-тренировочные сборы не проводились, игроки редко виделись с физиотерапевтами и клубными врачами. Как итог, первый месяц после восстановления регулярного чемпионата был очень высокий показатель - 12 разрывов "ахилла".

Прежде всего, по мнению эксперта, будут страдать колени, мышцы бедра, мышцы ягодицы и связки голеностопного сустава, связочный аппарат коленного сустава.

Насколько он укреплен, насколько может выдержать нагрузку. От чего зависит связочный аппарат коленного сустава? Он зависит от мышц бедра передней и задней частей. У футболистов максимально активно участвуют две группы мышц: это мышцы бедра и мышцы ягодицы. Поэтому они чаще всего и повреждаются. Потом - связки голеностопного сустава. Но в основном это коленный сустав и мышцы бедра. То, что в первую очередь включается в работу, связанную с футболом.

На карантине, считает Вячеслав Руженцев, нужно давать силу и развитие мышцам.