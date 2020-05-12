Награда Зозуле, знаковая дата для АПЛ и тренировки команд УПЛ. Главные новости от 11 мая

UA-Футбол собрал для Вас главные новости за понедельник, 11 мая

Роман Зозуля получил заслуженную награду

Украинский форвард получил медаль "Операции объединенных сил. За доблесть и верность". Роман не один раз за последние годы в качестве волонтера помогал украинской армии противостоять российской агрессии. "Служу народу Украины. Спасибо", – написал Зозуля в Фейсбуке.

АПЛ вернется в первый день лета

Правительство Великобритании разрешило возобновить чемпионат Англии и другие спортивные турниры в стране с 1 июня. Матчи будут проходить без зрителей. Болельщики вернутся на стадионы только в том случае, если удастся сократить количество заразившихся коронавирусом. Отметим, что в Великобритании до 1 июня запрещены любые спортивные мероприятия, в том числе за закрытыми дверями.

Команды УПЛ возобновляют тренировки

Долгожданное для киевского "Динамо" возвращение к полноценным тренировкам состоится сегодня, 12 мая. Команда соберется на НТБ "Динамо" в Конча-Заспе в 10 утра и проведет первую тренировку после введения карантина в Украине. Тренировки были прекращены 18 марта, когда в Украине временно запретили все футбольные соревнования, а через несколько дней в Киеве был установлен режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией.

Александрийцы также выходят из карантина

После почти двухмесячного перерыва, игроки "Александрии" сдадут ПЦР-тесты на COVID-19 и вернутся к полноценному тренировочному процесса. Команда Шарана сегодня, 12 мая, соберется у себя на базе, и в 9 утра футболисты сдадут ПЦР-тесты на COVID-19. Только после результатов тестов, команда восстановит тренировочный процесс. Тренерский штаб уже сдал тесты - все здоровы.

Украинский защитник ФК "Минск" Евгений Чаговец отправлен на карантин

У игрока подозревают коронавирус. Местные СМИ завили о том, что игрок сдал положительный тест. Впрочем, в клубе не спешат с выводами. Гендиректор "Минска" подтвердил информацию о том, что у одного из игроков команды есть подозрения на коронавирус, однако опроверг, что тест показал положительный результат. Сейчас клуб ждет результатов тестирования. Также белорусские СМИ пишут, что команда отправлена на двухнедельный карантин.

Королевская семья эмирата Абу-Даби в ОАЕ купила бельгийский клуб

Компания City Football Group, которая принадлежит Abu Dhabi United Group, сообщила, что приобрела футбольный клуб "Ломмел". Это уже девятый клуб City Football Group. В собственности компании находятся также "Манчестер Сити" (Англия), "Нью-Йорк Сити" (США) и другие.

Какие травмы ждать у игроков после карантина

Все мы ждем скорого возобновления чемпионатов по всей Европе и, особенно, в Украине. Тренер по физической подготовке юношеской сборной Украины U-20 Вячеслав Руженцев ответил на вопрос о возможном росте количества травм после возвращения профессиональных футболистов к тренировкам. Прежде всего, по мнению эксперта, будут страдать колени, мышцы бедра, мышцы ягодицы и связки голеностопного сустава, связочный аппарат коленного сустава.

Еще один европейский чемпионат скоро возобновится

Национальный чемпионат Дании будет возобновлен уже 28-го мая. Из-за эпидемии коронавируса, турнир был приостановлен 9-го марта. Всего было проведенно 24 тура. Матчи, которые возобновлятся, будут проходить без зрителей.