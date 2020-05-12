Медаль Зозули, тренировки Динамо и COVID у украинского игрока? Главные новости за 11 мая. Аудио

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Украинский форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля получил медаль "Операции объединенных сил", даты возобновления чемпионатов Англии и Дании, но это не все новости футбола. Возвращение киевского "Динамо" и "Александрии" к тренировочному процессу после прохождения ПЦР-тестов, подозрение на коронавирус у украинского футболиста "Минска" и покупки шейхов. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.