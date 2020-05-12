ФИФА и УЕФА расследуют деятельность Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко стал объектом расследования ФИФА и УЕФА в отношении средств, выделенных на развитие национальной ассоциации, передаёт Associated Press. Утечку письма опубликовал в твиттере один из швейцарских журналистов.

Украинский функционер отрицает любые нарушения, говорится в его ответе в Комитет по этике ФИФА.

Павелко в октябре 2019 года в письме к следователю ФИФА Марии Клаудио Рохас заявил, что переписывался со следователями УЕФА с сентября 2018 года, чтобы объяснить отдельные многомиллионнные платежи, которые были отправлены в 2017 году в УАФ.

В швейцарском разбирательстве, на которое ссылается Павелко, он был опрошен в прошлом году региональным прокурором после того, как автор журнала L’illustré утверждал, что получил угрозы смерти по телефону из Украины. В журнале были опубликованы утверждения о деньгах, которые УЕФА направлял в Украину.

Павелко подал в отставку со своей должности в дисциплинарном комитете ФИФА в середине февраля. На тот момент он находился под отдельным этическим расследованием ФИФА, не связанным с финансовыми вопросами.

ФИФА утверждает, что одна сделка о признании вины функционера была закрыта в апреле и завершилась штрафом. Это расследование по этике открыли в августе 2018 года за "публичную критику решения", принятого его коллегами по дисциплинарному комитету в отношении Домагоя Виды. Хорват после победы на ЧМ-2018 над Россией "положительно отзывался об Украине".

Павелко согласился заплатить штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков. Это единственный предмет соглашения о признании вины, которое он подписал, - отмечает ФИФА. - Ни один из этих фактов не имеет отношения к другим вопросам, которые могли бы быть расследованы органами полиции или футбольными руководящими структурами в связи с деятельностью Павелко в качестве футбольного чиновника".

"Это фактически напрямую связано с УЕФА: в частности речь об использовании средств УЕФА и предполагаемая угроза в отношении журналиста с утверждениями об использовании финансировании также УЕФА", - писал в октябре прошлого года Павелко к Рохас.

В письме к ФИФА Павелко заявил, что информация в СМИ о займе в 4 млн долларов украинской стороной неверна. Это был авансовый платёж в 4 млн евро от прав на трансляцию. Он также предоставил отчёты, которые ранее были оправлены в УЕФА о связях Ассоциации с компанией в ОАЭ для проекта по строительству искусственных футбольных полей.

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4,5 млн евро от УЕФА в 2017 году были нетронуты, а сам проект тренировочного центра заглох, когда земельная сделка провалилась. Эти деньги хранились на счетах трёх разных банков в зависимости от валюты, утверждает Павелко.

Вчера УЕФА заявил, что не комментирует ход дела, чтобы подтвердить или опровергнуть детали возможного расследования.

В то же время, швейцарская прокуратура продолжает расследовать предполагаемые угрозы в адрес журналиста. Запрос о сотрудничестве с украинской стороной пока не подтверждён.