УАФ: Расследование ФИФА касалось исключительно поддержки Павелко хорватских футболистов на ЧМ-2018

Украинская ассоциация футбола отреагировала на материал Associated Press, в котором речь идет о том, что ФИФА открыла расследование по финансовым вопросам в отношении президента УАФ Андрея Павелко.

"Расследование ФИФА в отношении Андрея Павелко оказалось совсем не коррупционным и касалось вообще не финансового эпизода, а проверка УЕФА о расходах средств для Украины в целом не нашла фактов даже для начала расследования.

Тезисы очередной дискредитационной статьи швейцарского журналиста Арно Беды о якобы финансовом расследовании ФИФА против Андрея Павелко опровергнуты. ФИФА официально сообщила, что ее дисциплинарное производство, ложно описанное господином Бедой в своей статье как расследование финансовых дел, на самом деле касалось исключительно публичной поддержки хорватских футболистов со стороны Андрея Павелко.

Это расследование по вопросам этики было начато в августе 2018 года. Речь шла о лозунге "Слава Украине", который хорватские футболисты озвучили в своем видеоролике.

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Тезисы о якобы проведении сегодня в отношении Андрея Павелко финансовых расследований в УЕФА не соответствуют действительности. Поскольку Арно Беда в своем предварительном расследовании безосновательно обвинял УАФ в финансовых махинациях, в 2019 году УЕФА действительно обращался к УАФ с рядом вопросов. Получив всю запрашиваемую информацию и проверив ее достоверность, УЕФА не нашел оснований для открытия дела, о чем сообщил и УАФ, и ФИФА.

Напомним, что в швейцарском суде сегодня продолжается рассмотрение дела против Беды по иску УАФ из-за распространения ним на постоянной основе ложных и дискредитационных материалов", – сказано в заявлении Ассоциации.