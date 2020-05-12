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УАФ: Расследование ФИФА касалось исключительно поддержки Павелко хорватских футболистов на ЧМ-2018

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В УАФ оперативно ответили на недавний материал

УАФ: Расследование ФИФА касалось исключительно поддержки Павелко хорватских футболистов на ЧМ-2018
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Украинская ассоциация футбола отреагировала на материал Associated Press, в котором речь идет о том, что ФИФА открыла расследование по финансовым вопросам в отношении президента УАФ Андрея Павелко.

"Расследование ФИФА в отношении Андрея Павелко оказалось совсем не коррупционным и касалось вообще не финансового эпизода, а проверка УЕФА о расходах средств для Украины в целом не нашла фактов даже для начала расследования.

Тезисы очередной дискредитационной статьи швейцарского журналиста Арно Беды о якобы финансовом расследовании ФИФА против Андрея Павелко опровергнуты. ФИФА официально сообщила, что ее дисциплинарное производство, ложно описанное господином Бедой в своей статье как расследование финансовых дел, на самом деле касалось исключительно публичной поддержки хорватских футболистов со стороны Андрея Павелко.

Это расследование по вопросам этики было начато в августе 2018 года. Речь шла о лозунге "Слава Украине", который хорватские футболисты озвучили в своем видеоролике.

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Тезисы о якобы проведении сегодня в отношении Андрея Павелко финансовых расследований в УЕФА не соответствуют действительности. Поскольку Арно Беда в своем предварительном расследовании безосновательно обвинял УАФ в финансовых махинациях, в 2019 году УЕФА действительно обращался к УАФ с рядом вопросов. Получив всю запрашиваемую информацию и проверив ее достоверность, УЕФА не нашел оснований для открытия дела, о чем сообщил и УАФ, и ФИФА.

Напомним, что в швейцарском суде сегодня продолжается рассмотрение дела против Беды по иску УАФ из-за распространения ним на постоянной основе ложных и дискредитационных материалов", – сказано в заявлении Ассоциации.

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В статье: ФИФА Андрей Павелко УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
12.05.2020 в 19:47
Це як у байці Леоніда Глібова. На Щуку хтось бомагу в суд подав,Що буцімби вона такеє виробляла,Що у ставу ніхто життя не мав:Того заїла в смерть, другого обідрала.Піймали Щуку молодціТа в шаплиціГуртом до суду притаскали,Хоча чуби й мокренькі стали.На той раз суддями булиЯкіїсь два Осли,Одна нікчемна ШкапаТа два стареньких Цапа,—Усе народ, як бачите, такийДобрячий та плохий.За стряпчого, як завсігди годиться,Була приставлена Лисиця...А чутка у гаю була така,Що ніби Щука та частенько,Як тільки зробиться темненько,Лисиці й шле то щупачка,То сотеньку карасиків живенькихАбо линів гарненьких...Чи справді так було, чи, може, хто збрехав(Хто ворогів не мав!),—А все-таки катюзі,Як кажуть, буде по заслузі.Зійшлися судді, стали розбирать:Коли, і як воно, і що їй присудити?Як не мудруй, а правди нігде діти.Кінців не можна поховать...Недовго думали — рішилиІ Щуку на вербі повісити звеліли,— Дозвольте і мені, панове, річ держать!Тут обізвалася Лисиця. —Розбійницю таку не так судить годиться:Щоб більше жаху їй завдатьІ щоб усяк боявся так робити, —У річці вражу Щуку утопити! —Розумна річ! — всі зачали гукать,Послухали ЛисичкуІ Щуку кинули — у річку.(1858)
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Просто Квашин (Харьков)
12.05.2020 в 19:40
А-а-а-ааа ! Мы поняли.... А то что он крадет деньги УЕФА, махлюет на продаже футбольных газонов и многое другое.... Никого не интересует ????
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