Проверка Павелко, тренер Черноморца, колебания Первой лиги. Главные новости за 12 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 12 мая

По данным информационного агентства Associated Press, президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко стал объектом расследования ФИФА и УЕФА относительно средств, выделенных на развитие национальной ассоциации. Однако в УАФ в свою очередь заявили, что УЕФА проводил проверку, которая в целом не нашла фактов даже для начала расследования. А по расследованию ФИФА, то оно касалось публичной поддержки хорватских футболистов со стороны Андрея Павелко. Официальных заявлений от УЕФА и ФИФА пока нет.

Большинство клубов Первой лиги не хотят восстанавливать сезон, прерванный из-за пандемии. При этом если ранее рассматривался вариант разыграть мини-турнир между шестью первыми командами, чтобы определить тех, кто в повысится в классе, то пока готовы играть только три клуба - "Агробизнес", "Волынь" и "Металлист 1925". Президент ПФЛ Сергей Макаров анонсировал, что в конце недели состоится видеоконференция между участниками чемпионата, на которой будет принято общее решение.

Как и ожидалось, одесский клуб назначил на должность главного тренера Сергея Ковальца. Он сменил на посту Остапа Маркевича, который покинул Одессу из-за финансовых проблем "Черноморца". Стоит добавить, что Ковалец выступал за моряков в сезоне 1996/97 в качестве игрока, а с 2015-го по 2018-й за "Черноморец" играл его сын Кирилл.

Игроки полтавского клуба уже прошли тестирование на COVID-19, а главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов, который подписал новый контракт сроком на один год, предложил доиграть матчи чемпионата во второй шестерке УПЛ в Полтаве. Между тем, "Карпаты" заявили, что не могут пройти тестирование на вирус, поскольку на это в клубе нет средств. Добавим, что уже проверились игроки и тренеры черниговской "Десны" - тестирование больных не выявило. В "Александрии" тесты провели тренерам, на очереди - команда.

В УЕФА сообщили, что отстранение форварда "Динамо" от игры из-за употребления допинга вступило в действие. До этого в Союзе ожидали, что киевский клуб или сам игрок будут подавать апелляцию, однако ни Артем, ни "Динамо" этого не сделали. Таким образом, дисквалификация Беседина продлится до 19 декабря 2020 года.

Накануне стало известно, что сербский форвард мадридского клуба Лука Йович выбыл на 2-3 месяца из-за травмы, полученной во время индивидуальной тренировки дома. СМИ узнали, что игрок упал со стены собственного дома! При этом он обратился к врачам не сразу, что крайне возмутило руководство "Реала". Отец игрока отказался комментировать ситуацию, сославшись на запрет со стороны клуба.