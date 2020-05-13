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Проверка Павелко, бан Беседина и колебания ПФЛ. Главные новости за 12 мая. Аудио

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Проверка Павелко, бан Беседина и колебания ПФЛ. Главные новости за 12 мая. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 12 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеПроверка Павелко, тренер Черноморца, колебания Первой лиги. Главные новости за 12 мая

Проверка президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко со стороны ФИФА и УЕФА, нежелание Первой лиги возобновлять сезон, но это не все новости. Новый тренер одесского "Черноморца" и отстранение форварда киевского "Динамо" Артема Беседина. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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