Проверка Павелко, бан Беседина и колебания ПФЛ. Главные новости за 12 мая. Аудио

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Проверка президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко со стороны ФИФА и УЕФА, нежелание Первой лиги возобновлять сезон, но это не все новости. Новый тренер одесского "Черноморца" и отстранение форварда киевского "Динамо" Артема Беседина. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.