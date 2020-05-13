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Александр Рыкун борется с лишним весом

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Есть успехи

Александр Рыкун борется с лишним весом
Новина українською

Бывший футболист, в прошлом игрок "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины Александр Рыкун признался о борьбе с лишним весом.

Сейчас Александр весит примерно 110-115 килограммов.

Начал ограничивать себя в еде, потому что доходило до 132 килограммов. Понял, что с этим надо что-то делать.

В "Металлисте" весил 85 килограммов. Когда закончил с нагрузками, буквально через 3 месяца прилично набрал.

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Но еще во время игровой карьеры за месяц отпуска мог набрать 5-6 кг. После выхода из отпуска постоянно боролся с лишним весом.

Рыкун также играет в футбол в матчах ветеранов.

Несколько лет назад в Днепре начали возрождать ветеранское движение, проводим как домашние, так и выездные матчи.

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В статье: Украина ветераны Металлист (Харьков) Александр Рыкун Днепр
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Источник:
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Комментарии (2)
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Djon (Киев)
13.05.2020 в 12:10
Вот это хлеборезку наел.......
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Vantala (Kharkiv)
13.05.2020 в 12:02
Мне кажется или Рыкун эту борьбу проигрывает вчистую?
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