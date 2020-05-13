Александр Рыкун борется с лишним весом

Бывший футболист, в прошлом игрок "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины Александр Рыкун признался о борьбе с лишним весом.

Сейчас Александр весит примерно 110-115 килограммов.

Начал ограничивать себя в еде, потому что доходило до 132 килограммов. Понял, что с этим надо что-то делать.

В "Металлисте" весил 85 килограммов. Когда закончил с нагрузками, буквально через 3 месяца прилично набрал.