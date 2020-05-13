Валерий Лобановский: вся жизнь в цитатах

Сегодня 18-годовщина смерти мэтра, легенды европейского и мирового футбола, человека, который заставил нас поверить, что Украина футбольная страна. Валерий Лобановский умер в знаковую дату – 13 мая, в 75-ление основания "Динамо" Киев. Символично, что с "бело-синими" и была связана большая часть жизни Лобановского. Перечислить все заслуги игрока и тренера сложно - вот лишь основные из них: 8 раз "Динамо" становилось чемпионом СССР и 5 раз чемпионом Украины; "бело-синие" с Лобановским становились обладателями Суперкубка Европы (1975) и Кубка обладателей кубков (1975, 1986). Но в этот день хотелось бы вспомнить прощание с Лобановским, панихиду и похороны мэтра.

7 мая 2002 года на матче в Запорожье "Металлург" - "Динамо" Валерию Лобановскому стало плохо, его сразу доставили в больницу, но из-за тяжелого состояния перевезти в Киев врачи не решались. Все болельщики каждый день искали информацию, интернет тогда не был так развит, приходилось по крупицам собирать любые новости, и все мы с ужасом восприняли факт того, что у Валерия Васильевича случился инсульт. По разным данным - двойной инсульт с разницей в пару часов.

Несколько раз тренер "Динамо" и сборной Украины ненадолго приходил в себя, успел поговорить с женой и близкими друзьями, затем перенес операцию, которая принесла лишь временное облегчение. После сложной нейрохирургической операции с применением трепанации черепа он так и не поправился.

Похороны Лобановского состоялись теплым весенним днем: помню дождь, который то начинался, то затихал ненадолго, словно давая перевести дыхание. А еще длинную очередь из тех, кто хотел попрощаться с человеком-легендой. Очередь начиналась задолго до входа на стадион "Динамо", а постамент с телом стоял у западных ворот, люди бесконечной вереницей проходили вдоль поля и возлагали цветы к его портрету и постаменту. Последний раз рассмотреть Лобановского так и не удалось, все очень быстро получилось, лишь мимолетный прощальный взгляд.

Он навсегда останется в нашей памяти. За таких людей говорят не только его поступки и достижения, но еще и слова, которые будто подчеркивают весь жизненный путь Валерия Лобановского. Слова, которые стали золотыми цитатами. Давайте вспомним некоторые из них.

Игра забывается, а результат навсегда останется в истории. Смысл футбола в результате.

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Быть тренером значительно сложнее, чем игроком. На поле ты управляешь только мячом, а у бровки ты управляешь людьми.

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Копировать заманчивые образцы, догонять кого-то – занятие бесперспективное. Опережать – вот вдохновляющий смысл работы.

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Движение – это жизнь, покой – это смерть.

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Современный футбол – это игра скорости и фантазии.

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Формула успеха в большом футболе тоже давно в принципе известна: жесточайший отбор выносит на гребень только тех, кто обладает способностью к колоссальной концентрации душевных и физических сил в момент наивысших испытаний.

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Нет отваги, не можешь во многом отказать себе, не способен терпеть жесточайший тренинг – уходи.

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Компромиссами дела не спасти: нужно пойти на риск сегодня, ибо завтра, может случиться, рисковать уже будет нечем.

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Своими ощущениями я никогда ни с кем не делюсь. Пока хранишь их в себе – они сильны, стоит обсудить с кем-нибудь – расхолодил и себя, и собеседника.

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Тренер - это творческая личность. А творческая личность имеет право на ошибку.

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Меня часто называют диктатором. Я категорически с этим не согласен. Диктатор – это тот, кто готов приказывать, не вдаваясь в рассуждения оппонента. Я всегда предлагаю игрокам обжаловать мои предложения.