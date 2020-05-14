Планы Серии А, предложение Динамо, переговоры по Мораесу. Главные новости за 13 мая
А также топ-интерес к Матвиенко и проблемы Карпат
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 13 мая
Стало известно, когда может вернуться Серия А
На официальном сайте итальянского чемпионата появилась ориентировочная дата его возобновления - 13 июня. Все будет зависеть от ситуации в стране. Правда, в медицинский протокол был добавлен пункт - если заражается один игрок, на карантин идет вся команда. Ожидается, что с 18-го мая будут разрешены групповые тренировки.
Динамо предложило Зари детскую базу
Как известно, "Десна" предложила все матчи первой шестерки доиграть в Киеве. Однако против выступили "Заря" и "Александрия", отметив, что все клубы должны быть в равных условиях. На это президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что его клуб готов к любому варианту. Однако все же он настаивает на "логичности" предложения "Десны". Чтобы убедить луганчан, "Динамо" готово предоставить "Заре" свою базу детско-юношеской спортивной школы.
Возобновление УПЛ может состояться в начале июня
Ранее ориентировочной датой возвращения чемпионата Украины считалось 30 мая. Однако, по информации UA-Футбол, сроки придется немного сместить. Сейчас УАФ направила запрос в Минздрав с просьбой разъяснить, как будут проходить футбольные матчи. Кроме того, хотят получить разрешение на допуск зрителей на трибуны в ограниченных количествах. Таким образом, возобновление сезона в Украине может состояться шестого июня.
У Карпат трудные времена
По информации СМИ, игроки львовской команды не получили зарплату за четыре с половиной месяца. За трансфер Ди Франко и бонус за игру Сикана ранее погасили задолженность за ноябрь. Сейчас "Карпаты" единственная команда, которая не начала хотя бы индивидуальные тренировки. Вместе с тем появилась информация, что львовяне таки нашли средства на тестирование игроков и персонала, что является условием для доигрывания чемпионата.
Мораес может переехать в Италию
Форвард "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес приглянулся бывшему тренеру горняков Паулу Фонсеке. Тот убедил руководство итальянской "Ромы", что бразилец - идеальный вариант замены для Николы Калинича, аренда которого истекает летом. Как сообщают итальянские СМИ, клубы уже даже начали переговоры по поводу потенциального трансфера. Мораес в текущем сезоне забил 20 голов в 31 матче.
Арсенал снова обратил внимание на Матвиенко
Зимой лондонцы рассматривали возможность усиления защиты игроком "Шахтера" и сборной Украины, однако донецкий клуб не устроило предложение канониров. Сейчас в "Арсенале" заметили, что "Шахтер" еще не продлил контракт с Николаем, поэтому настроены летом вернуться к вопросу о его переходе. Сообщают, что в игроке заинтересован главный тренер Микель Артета.
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