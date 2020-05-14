Варианты для Мораеса и Матвиенко, сроки возобновления УПЛ. Главные новости за 13 мая. Аудио

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Даты возобновления сезона в Серии А и Украинской Премьер-лиге, интересное предложение Игоря Суркиса луганской "Заре", но это не все новости. Проблемы львовских "Карпат", особый интерес "Ромы" к форварду донецкого "Шахтера" Жуниору Мораесу, а также готовность лондонского "Арсенала" возобновить переговоры по Николаю Матвиенко. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.