Варианты для Мораеса и Матвиенко, сроки возобновления УПЛ. Главные новости за 13 мая. Аудио
Информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 13 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Даты возобновления сезона в Серии А и Украинской Премьер-лиге, интересное предложение Игоря Суркиса луганской "Заре", но это не все новости. Проблемы львовских "Карпат", особый интерес "Ромы" к форварду донецкого "Шахтера" Жуниору Мораесу, а также готовность лондонского "Арсенала" возобновить переговоры по Николаю Матвиенко. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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