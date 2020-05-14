Годовщина победы Динамо в КОК-1975. Стефан Решко о самом сложном матче и спецрейсе Щербицкого

Ровно 45 лет назад киевское "Динамо" впервые в истории советского футбола выиграло европейский клубный трофей. 14 мая 1975 года, Базель, стадион "Санкт-Якоб", капитан Виктор Колотов вскинув Кубок кубков над головой, заставил радоваться и гордиться за "Динамо" не только болельщиков Украины, но и всего Советского Союза. В финале команда Лобановского не оставила никаких шансов венгерскому "Ференцварошу", уверенно обыграв соперника с крупным счетом 3:0. UA-Футбол попросил вспомнить о событиях того поединка легенду киевского "Динамо" Стефана Решко.

- В финале против "Ференцвароша" "Динамо" легко обыграло соперника 3:0. А какой матч в том розыгрыше турнира оказался для вас самым трудным?

- Несомненно, с голландским ПСВ "Эйдховен". Дома выиграли 3:0, хотя счет и выглядел крупным, нам где-то повезло. Могли и пропустить один-два мяча, в конце голландцы нас "прихватили", создали моменты, но два раза выручила стойка. Прошло все на ура. Правда, до поединка мы побаивались именитого соперника. А в игре, как только включили скорости, сразу же вся техника голландцев куда-то пропала. Особенно показательным был первый гол Колотова. Володя Трошкин метров 70 промчался по флангу, вырезал на Виктора, который и поставил точку! Вот это был наш динамовский футбол: проход по флангу, подача и все бегут на передачу. В ответной игре были уже более уверенными, имея в запасе три мяча. Хоть и проиграли 1:2, но оказались в финале.

- Была ли у вас уверенность в том, что раз в полуфинале прошли "Эйдховен", то венгры не тот орешек, который вы не раскусите?

- Ни в коем случае, таких мыслей не было. Ведь венгры сначала выбили "Ливерпуль", а затем югославскую "Цверну Звезду". Как можно недооценить соперника? Перед финалом мы смотрели и разбирали их матчи, поэтому готовились очень серьезно. А вот кто был уверен в победе, так это наш футбольный импресарио Украинчик. Он родом из Союза, но эмигрировал и жил в то время в Париже. Он часто сопровождал нас в поездках по Европе, видимо не плохо зарабатывая. Идем мы с Трошкиным перед игрой в раздевалку, собранные, где-то напряженные. И вот он подходит к нам и говорит: "Слушайте господа, что вы переживаете, расслабьтесь". Я отвечаю: "Как же не переживать, ведь это финал". "Я сказал тренерам "Ференцвароша", если вам "Динамо" забьет больше трех, то не переживайте", - рассмешил он нас (смеется). Так оно и получилось, мы забили три мяча. После матча француз русского происхождения подходит ко мне: "Господин Решко, я вам говорил перед игрой, что своих три вы забьете. А могли забить и больше". Человек он был популярным в Европе, кроме нас сопровождал многие команды, знал хорошо футбол, поэтому и предугадал счет финала.

Справка: В 1986 году киевляне повторили свой успех, в финале одолев испанский "Атлетико" 3:0. Хотя в роли первопроходцев могло оказаться другое "Динамо" - московское. 24 мая 1972 года москвичи встретились в финале с шотландским "Рейнджерс", уступив ему 2:3. Что интересно, в составе москвичей играл бывший киевский "динамовец" Йожеф Сабо. А в 1981 году еще одно "Динамо" - тбилисское - выиграло в финале у восточногерманской "Карл Цейсс" (Йены) 2:1.

- Многие специалисты считали "Динамо" фаворитом в финале.

- Повторюсь, настрой был самый серьезный. Не мог соперник быть слабым, который выбил на пути к финалу "Ливерпуль" и "Црвену Звезду". Валерий Лобановский умел подобрать нужные слова, своим характером и эмоциями передавал это команде. Начали игру осторожно, внимательно, и забили два гола в первом тайме. Особенно раскрепостил нас первый, когда Онищенко открыл счет в начале. Он же потом за счет того, что вратарь проспал его удар, забил и второй. А в перерыве Лобановский дал установку играть выездную модель: от обороны на контратаках. И Блохин после того, как мы словили их контратаке, забил третий мяч. "Ференцварош" был хорошей командой, но видимо в финале перегорели. Наверно боялись нас (смеется). Через некоторое время мы с ними играли на коммерческом турнире в Марокко, и на жилах бодались с ними, аж искры летели. Если не ошибаюсь, то Веремееву в том матче порвали ногу, нанеся ему серьезную травму.

- Накануне финала "Динамо" играло в Ереване в матче чемпионата против "Арарата". После того поединка были очень серьезно травмированы Блохин, Мунтян и Онищенко.

- Да, как сейчас помню дату 9-го мая (на самом деле - седьмого - ред.). Блохину надорвали надкостницу, ему после матча наложили пять швов. Мунтян не доиграл до конца, да и Онищенко тоже досталось. Почему соперник вел себя таким образом, зная, что нам предстоит финал? Наверное, присутствовала какая-то зависть, что мы так высоко "взлетели". Вот и начали вставлять нам с первых минут. Но, несмотря на это, матч мы выиграли 3:2. "Блоха" перед финалом был под вопросом, сможет ли в Базеле выйти на поле. Все- таки сыграл и забил!

- Перед выездом на финал не было ли накачки со стороны партийных и руководящих органов?

- Нет. Приехали проводить нас Яков Погребняк, в то время курировавший от ЦК "Динамо", Владимир Семичастный заместитель председателя Совмина, председатель спорткомитета Украины Михаил Бака. Большая была делегация. А вот самое приятное было, что Владимир Щербицкий - первый секретарь ЦК Украины - дал нам на финал личный служебный самолет ТУ-134. Мы летели спецрейсом.

- Вы сказали, что Валерий Лобановский умел настраивать ребят на решающие матчи. Особенно были популярные индивидуальные беседы. Накануне финала все прошло как обычно?

- Он не каждого мог вызвать. Меня лично не вызывал накануне финала. Может, не хотел больше "нагревать" ребят. Он был большим психологом, поэтому знал, мы и так настроены, и не надо лишний раз "заряжать" нас. Вот на Суперкубок помню с "Баварией" был индивидуальный разговор. Перед выходом на поле с "Ференцварошем" сели в раздевалке и Лобановский в своей спокойной манере, как гипнотизер, дал установку: "Спокойно, начали свою игру, никаких волнений, выходим и делаем то, что умеем".

- Победу в раздевалке отметили шампанским?

- Александр Петрашевский начальник команды был уверен в нашей победе, поэтому привез ящик мускатного, и это благодаря спецрейсу, а Анатолий Пузач налил его в кубок. Каждый делал глоток, передавая другому. Мы не могли "крепко" праздновать, так как через три дня предстояла важная игра в отборе на чемпионат Европы против Ирландии. Ее нужно было выигрывать, во что бы то ни стало, и выйти на первое место. "Лобан" так и сказал: "Праздновать будем после, когда закончим все дела".

- Правда, что за Кубок кубков вас премировали суммой в 500 долларов?

- Если точно - 700 долларов. То есть 500 советских рублей и 500 инвалютных, когда играли за рубежом. На следующий день после игры комиссар из Москвы от федерации футбола СССР выдал причитающиеся нам деньги. Каждый заходил к нему в номер, расписывался и получал их на руки. До вылета у нас было свободное время, вот и пошли отовариваться. Лично я за 600 зеленых купил проигрыватель-комбайн "Panasonic", а это три больших коробки. "Лобан" купил телевизор, другие ребята так же купили технику. Такой объем мы смогли купить благодаря тому, что у нас был "личный" самолет (смеется). Загрузили весь товар и прямиком на Киев. Если бы пришлось лететь как обычно через Москву, затем поездом в Киев, то вряд ли осилили бы такой большой багаж. Затем по приезду домой, спорткомитет УССР выплатил нам по 500 рублей, плюс киевский совет "Динамо" накинул еще 180. Министр МВД пригнал к нам на базу гонца молодого лейтенанта с просьбой дать список игроков для награждения золотыми часами Ереванского завода. Даже название помню - "Наири". А заодно сказал, что министр может выписать премию не больше чем на 150 рублей, а часы стоили 180. Поэтому недостающие 30 рублей придется доложить. Так и сделали, вот только что-то часы не хотели хорошо работать. Почти сразу остановились (смеется). На корпусе было написано - Решко С.М. обладателю Кубка кубков - 1975 от МВД и КГБ УССР.

- После победы в Кубке кубков 1986 года Иван Яремчук рассказал нашему изданию, что им разрешили по госцене купить машины Волгу-24. А у вас была такая привилегия?

- По поручению команды мы доверили нашему капитану Виктору Колотову обратиться к Семичастному по поводу приобретения машин за наши деньги. Он сразу почесал затылок: "О-о, 15 машин, нужно подумать, посоветоваться со старшими товарищами. Вы давайте играйте, выигрывайте, а в следующий раз мы встретимся и по этому поводу поговорим", - таков был его ответ. При следующей встрече, перед какой-то важной игрой, Семичастный пришел и сказал, обращаясь к Лобановскому: "Ваш вопрос, который вы поставили, уже решен. Васильевич составьте список, и каждый квартал будете получать по 5-6 машин, так как сразу 15 дать не можем". Моя очередь на получение была в первом квартале 76-го года. Но когда мы выиграли у "Баварии" в Суперкубке, тот же Семичастный зашел и сказал Лобановскому: "Васильевич завтра в 10-00 я вас жду в Кабинете Министров по вопросу квартир и машин". Так победа над немцами ускорила получение машин. И в течение двух недель все их получили. Кто хотел приобрести эксклюзивный цвет, мог поехать на завод в Горький. А кому хотелось быстрее, брали со спецстоянки в Киеве. Мунтян так хотел черный цвет, хотя эти цвета были партийные. Он поехал на завод и таки выбил. Вот так на мажорной ноте мы закончили удачный год в истории киевского "Динамо".

К сожалению некоторых личностей, кто творил историю "Динамо", уже нет рядом с нами. Из тренерского штаба ушли в мир иной Валерий Лобановский, Олег Базилевич, Александр Петрашевский, Анатолий Пузач. А также игроки команды-звезды - Евгений Рудаков, Виктор Колотов, Виктор Матвиенко, Валерий Зуев, Валерий Самохин. Они останутся в наших сердцах навсегда.