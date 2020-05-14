Блохин: Шампанского на финал Кубка Кубков-75 взяли два ящика, привезли его из Киева

В этот день в 1975-м году киевляне обыграли венгерский "Ференцварош" со счетом 3:0 и стали обладателем Кубка Кубков. Лучший снайпер команды Олег Блохин охотно вспоминает о тех временах.

- Это сейчас, оглядываясь назад, Кубок кубков нередко недооценивают, а в ваше время этот турнир в иные сезоны бывал посильнее Кубка чемпионов. В 1975-м, к примеру, на трофей наряду с "Динамо" претендовали "Ливерпуль", ПСВ "Эйндховен", "Реал", "Бенфика", "Айнтрахт"…

- Молодому поколению, естественно, ближе Лига чемпионов, ведь те, кому нынче под 30, толком не застали упраздненный в конце прошлого века еврокубок. О временах, когда мы играли, говорят скептически: мол, что за футбол был в семидесятые и даже восьмидесятые! То ли дело сейчас!

Но в том-то и дело, что тогда случались поединки, по части интриги сто очков форы готовые нынешним дать. И звезд в командах хватало: по тем меркам, скажем, Франц Беккенбауэр или Йохан Кройф были популярны ничуть не меньше сегодняшних Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

- В 1/16 финала победного Кубка кубков вы прошли софийский ЦСКА "Септемврийско знаме", годом ранее выбивший из Кубка чемпионов "Аякс", затем одолели "Айнтрахт" с действующими чемпионами мира Берндом Хельценбайном и Юргеном Грабовски…

- Тут важно заметить, что в первом матче мы уступали немцам 0:2 уже к двадцатой минуте - и, честно говоря, сами не верили, что сможем спасти игру. Если вы спросите, как нам удалось выровнять ситуацию, а в последние десять минут ее переломить, забив два мяча, я ответа не найду. В футболе всегда есть место чудесам.

- В ответной киевской встрече вы переиграли "Айнтрахт" с минимальным перевесом, хотя очевидцы утверждают, что преимущество "Динамо" был подавляющим. В то же время уверенная победа в первом полуфинале над ПСВ далась вам немалой кровью.

- А легких матчей у нас в том сезоне и не было. Даже болгар обыграли дважды всего лишь со счетом 1:0. Поединки с "Айнтрахтом" вышли тяжелейшими - что на выезде, что дома. Ну, а ПСВ, если бы не надежная игра Жени Рудакова в воротах и слаженные командные действия, мы с перевесом в три мяча дома, наверное, не обыграли бы. На первых минутах, признаюсь, преимущества не имели, да и затем едва ли превосходили немцев. Но все-таки выстояли - и победили.

- Возможно, это всего лишь байка, но рассказывают: тот киевский полуфинал с ПСВ отнял у наших футболистов так много сил, что после него в раздевалке некоторые не могли даже вспомнить, с каким счетом закончилась игра…

- Любой матч такого масштаба по мере удаления во времени обрастает массой легенд и всякого рода историй. Сил та игра действительно отняла немало, но чтобы не запомнить окончательный счет! (Смеется). Я, например, его точно помнил…

- …что неудивительно для человека, который счет на табло и зафиксировал.

- (Улыбается). Наверное, кто-то из ребят разыграл журналиста, искавшего после матча любопытные детали - и шутка ушла в народ. А то, что спустя чуть ли не полвека вы задали этот вопрос, свидетельствует о том, что наше поколение футболистов вошло историю. И я хотел бы, чтобы нынешние динамовцы оказалось не хуже.

- Перед финальной игрой с "Ференцварошем" Валерий Лобановский до последнего момента не знал, сможет ли рассчитывать на вас, Владимира Мунтяна и Владимира Онищенко…

- Свою травму за неделю до игры в Базеле помню как сейчас: Александр Мирзоян из "Арарата" в момент передачи разорвал мне голень шипами. Хирург Виталий Левенец сделал операцию в 15-й киевской больнице на Подоле, почистив надкостницу и наложив швы. Мне советовали поберечься и взять паузу, которая завершилась бы через пару дней после финала, но я-то хотел играть!

Виктор Иванович Берковский, наш доктор, сделал особую накладку из пластмассы поверх швов, с которой я, неделю не тренировавшийся, вышел на поле. Но уже в перерыве, когда счет был 2:0, попросил врача снять не только это хитрое приспособление, но и швы - они стягивали ногу и мешали бегать.

- Берковский рискнул?

- Я взял ответственность на себя. И, как видите, даже забил во втором тайме.

- Можно представить, что чувствовали после игры…

- Да я и не помню. (Улыбается). В раздевалке была эйфория пополам с шампанским.

- Говорят, именно тогда игроки опытным путем определили, что Кубок кубков вмещает пять с половиной литров пенного напитка.

- Точной цифры не знаю. Но точно помню, что шампанского было два ящика.

- Рискнули запастись еще до игры? А как же свойственное всем футболистам суеверие?

- Скажу вам больше: шампанское привезли из Киева, откуда мы впервые летели чартером. Купить в Базеле наш администратор Александр Петрашевский, естественно, не мог - откуда у советского человека столько валюты! Зато премиальные за победу оказались космическими - 500 долларов на брата.

Не помню, какие сувениры покупали тогда для родных, но для чего-то приобрели с Буряком одинаковые игрушечные пистолетики, стрелявшие пластмассовыми шариками. Привезли их домой, куда-то забросили - и больше о них не вспоминали.

- Тем, кто никогда не видел финал с "Ференцварошем" и знает лишь счет, может показаться, что игра сложилась в Базеле легче не придумаешь…

- Счет, как и в киевской встрече с ПСВ, мало отражал события на поле. Венгерский клуб оказался серьезным противником, да и поддержка у него на трибунах была сумасшедшая. За нас же болели в основном посольские ребята, приехавшие на матч. Одиннадцать лет спустя в Лионе, где мы в финале того же еврокубка встречались с "Атлетико", тоже играли как будто на выезде - испанцев был полный стадион.

Плюс - в 1986-м во Франции нас осаждали журналисты. Мы приехали вскоре после аварии в Чернобыле, и после матча пресса написала: "Динамо" победило потому, что находилось под влиянием атомного излучения.

- Вернемся к сохранившимся в архивах историям о финале 1975 года. Рассказывают, что Онищенко забил второй гол, нарушив указания тренеров, требовавших отдать мяч находившемуся в более выгодном положении Мунтяну. Потом автор дубля будто бы сказал, что никаких подсказок не слышал…

- Наверное, лучше спросить об этом Володю Онищенко, но эта история представляется мне маловероятной. Ну кто, находясь в выгодной позиции с мячом в ногах, остановится и станет слушать подсказки тренера - тем более, что скамейка находилась достаточно далеко. Арена бурлит, на трибунах полно венгерских болельщиков, шум, хоть стадион и небольшой, стоит жуткий. Могу допустить, что на поле Онищенко подсказывали ребята, тот же Мунтян, но не уверен, что Лобановский мог докричаться до него с бровки.

- "Санкт-Якобс" - стадион крохотный, ветхий, тысяч на десять зрителей. В наше время, наверное, ему ни за что бы не доверили еврокубковый финал…

- 45 лет назад стандарты были попроще. Не так-то много в середине семидесятых годов прошлого века существовало суперсовременных стадионов. Саму арену, честного говоря, уже не помню, но раздевалки были так себе. Нас, впрочем, это не тревожило: "Динамо" приехало побеждать!

- В завершение хочу спросить вас о достоверности еще одной истории. Правда ли, что Владимир Веремеев, пропускавший решающий матч Кубка кубков из-за удаления в ответном полуфинале, не просто поехал в Базель, но и наблюдал за игрой из-за ворот с фотокамерой под видом корреспондента?

- Все, что связано со мной в этом матче, помню отлично - травму, гол, шампанское из кубка. А вот насчет Веремеева… Он с нами в Базеле точно был, победу праздновал, но стоял ли за воротами, маскируясь под вашего коллегу - хоть убейте, не помню…