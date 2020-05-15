Клубы УПЛ определили дату старта лиги, пять замен в Бундеслиге. Главные новости за 14 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 14 мая

Клубы УПЛ выбрали 30 мая датой возобновления чемпионата, а матчи последнего тура намерены провести 19 июля. Об этом сообщил исполнительный директор лиги Евгений Дикий. Чтобы чемпионат возобновился в предпоследний день весны УПЛ нужно будет получить разрешение правительства и исполкома УАФ.

Помимо выбора даты возобновления чемпионата, клубы УПЛ обсудили ситуацию с первенствами U-19 и U-21 и решили их не возобновлять. Соответствующее решение также должно быть подтверждено исполнительным комитетом УАФ.

Одесский “Черноморец” официально подтвердил, что новым главным тренером команды стал Сергей Ковалец. “С моими помощниками определимся чуть позже. Пока мне будет ассистировать старший тренер "Черноморца-2" Андрей Ущаповский", – сказал новый коуч одесситов. Контракт Ковальца с “Черноморцем” рассчитан на три года.

“Десна” получила отрицательные результаты тестов на COVID-19, и после этого команда Александра Рябоконя приступили к легким тренировкам. "Десна" собралась на базе и входит в тренировочный режим с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Клубы Бундеслиги и Бундеслиги 2 вчера утвердили рекомендацию ФИФА по временному изменению футбольных правил. До конца сезона командам в матче можно будет проводить пять замен, но совершать при этом не больше трех остановок в игре. 26-й тур чемпионата Германии состоится в ближайшие выходные.