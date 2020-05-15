Пять замен для немцев, дата старта УПЛ и тренер Черноморца. Главные новости за 14 мая. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 14 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Дата возобновления Украинской Премьер-лиги и решение касательно первенств U-19 и U-21, новый наставник одесского "Черноморца" и возвращение черниговской "Десны" к тренировкам, но это не все новости. Тестирование футбольного новшества с заменами в чемпионате Германии! Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.