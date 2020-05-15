Комиссия депутатов Верховной Рады хочет еще полгода расследовать дело футбольных полей Павелко

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов нарушения и злоупотребления президентом УАФ Андреем Павелко при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием предлагает продолжить свою работу на 6 месяцев.

Вчера состоялось 9 по очереди заседание комиссии, которая работает с 15 ноября 2019 года. На ней утвержден текст отчета о полугодовой деятельности.

Однако, как отметил председатель ВСК народный депутат Анатолий Костюх, отчет содержит значительное количество фактов и обстоятельств, которые не были проверены в ходе деятельности ВСК и сведения, которые требуют дополнительного изучения.

Председатель ВСК предложил работу временной следственной комиссии не завершать, а предложить продлить ее еще на 6 месяцев.

Заместитель председателя ВСК народный депутат Григорий Мамка отметил, что из-за карантинных мер не была проведена проверка реализации программы строительства футбольных полей в течение второго года.

Также не была проведена проверка аудиторской службой использования в ходе реализации программы бюджетных средств. А ВСК не смогла заслушать на своем заседании представителей правоохранительных органов по работе, проведенной на протяжении последних месяцев, ряд областей не дали документа о реализации бюджетной программы.

В случае продолжения деятельности Временной следственной комиссии на полгода, окончательный отчет планируется заслушать на пленарном заседании Верховной Рады до 15 ноября 2020 года.