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Комиссия депутатов Верховной Рады хочет еще полгода расследовать дело футбольных полей Павелко

Общие новости
(2 голосов)

Из-за карантина не проверили 2-й год реализации и не состоялся аудит

Комиссия депутатов Верховной Рады хочет еще полгода расследовать дело футбольных полей Павелко
Новина українською

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов нарушения и злоупотребления президентом УАФ Андреем Павелко при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием предлагает продолжить свою работу на 6 месяцев.

Вчера состоялось 9 по очереди заседание комиссии, которая работает с 15 ноября 2019 года. На ней утвержден текст отчета о полугодовой деятельности.

Однако, как отметил председатель ВСК народный депутат Анатолий Костюх, отчет содержит значительное количество фактов и обстоятельств, которые не были проверены в ходе деятельности ВСК и сведения, которые требуют дополнительного изучения.

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Председатель ВСК предложил работу временной следственной комиссии не завершать, а предложить продлить ее еще на 6 месяцев.

Заместитель председателя ВСК народный депутат Григорий Мамка отметил, что из-за карантинных мер не была проведена проверка реализации программы строительства футбольных полей в течение второго года.

Также не была проведена проверка аудиторской службой использования в ходе реализации программы бюджетных средств. А ВСК не смогла заслушать на своем заседании представителей правоохранительных органов по работе, проведенной на протяжении последних месяцев, ряд областей не дали документа о реализации бюджетной программы.

В случае продолжения деятельности Временной следственной комиссии на полгода, окончательный отчет планируется заслушать на пленарном заседании Верховной Рады до 15 ноября 2020 года.

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В статье: Андрей Павелко Верховна Рада УАФ
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Источник:
Верховна Рада

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Комментарии (5)
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Инспектор ( )
15.05.2020 в 11:29
Короче, ничего не нашли. Так и скажите
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.05.2020 в 12:50
Коротше, не захотіли знайти. Але не скажуть.
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.05.2020 в 11:03
Можна безкінечно дивитися на вогонь, воду та розслідуання бурної діяльності Павелка.
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+1
0
Vantala (Kharkiv)
15.05.2020 в 12:00
Бурное расследование, а не деятельность. Результатов ноль, как и во всём остальном у зелёных.
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.05.2020 в 12:50
Хто би сумнівався...
0
0


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