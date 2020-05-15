"Это будет трэш" - Алиев подался в боксеры
Достойный конкурент Усику
Бывший хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев решил продолжить свою спортивную карьеру.
Правда, играть Александр будет не в футбол, а в бокс.
Алиев примет участие в онлайн-шоу-проекте "Битва", участниками которого являются медийные личности.
Соперником Алиева станет актер и модель Никита Вакулюк. Регламент боя предусматривает 3 раунда по 2 минуты. Состоится "Битва" 29 мая.
"Сан Саныч в новом амплуа. Мы подписали контракт на участие в шоу "Битва". Скоро будет бой, начинается подготовка. Это будет трэш!", - написал агент Александр Панков.
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
16.05.2020 в 01:41
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nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
16.05.2020 в 00:45
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