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"Это будет трэш" - Алиев подался в боксеры

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Достойный конкурент Усику

"Это будет трэш" - Алиев подался в боксеры
Новина українською

Бывший хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев решил продолжить свою спортивную карьеру.

Правда, играть Александр будет не в футбол, а в бокс.

Алиев примет участие в онлайн-шоу-проекте "Битва", участниками которого являются медийные личности.

Соперником Алиева станет актер и модель Никита Вакулюк. Регламент боя предусматривает 3 раунда по 2 минуты. Состоится "Битва" 29 мая.

"Сан Саныч в новом амплуа. Мы подписали контракт на участие в шоу "Битва". Скоро будет бой, начинается подготовка. Это будет трэш!", - написал агент Александр Панков.

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В статье: Александр Алиев Александр Панков
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
16.05.2020 в 01:41
Ипанутым нет покоя. Коронавирус вылечил, этот придурок?
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nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
16.05.2020 в 00:45
С алкашами биться будет?
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