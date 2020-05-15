"Это будет трэш" - Алиев подался в боксеры

Бывший хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев решил продолжить свою спортивную карьеру.

Правда, играть Александр будет не в футбол, а в бокс.

Алиев примет участие в онлайн-шоу-проекте "Битва", участниками которого являются медийные личности.

Соперником Алиева станет актер и модель Никита Вакулюк. Регламент боя предусматривает 3 раунда по 2 минуты. Состоится "Битва" 29 мая.

"Сан Саныч в новом амплуа. Мы подписали контракт на участие в шоу "Битва". Скоро будет бой, начинается подготовка. Это будет трэш!", - написал агент Александр Панков.